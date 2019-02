Češi nejsou zvyklí platit za televizní obsah, zájem o internetovou televiziale stoupá

Z výzkumu o hybridním vysílání, který si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) vyplývá, že hybridní televizní vysílání (HbbTV) alespoň občas využívá více než čtvrtina české populace. Přestože divák podle provozovatele internetové televize Kuki díky přechodu na DVB-T2 více přemýšlí, jak bude v budoucnu televizi sledovat, zatímnejsou lidé v ČR zvyklí za televizní obsah platit.

Výzkum ukázal, že hybridní televizní vysílání (HbbTV) využívá nadpoloviční většina majitelů chytrých televizí Smart TV (53 procent), což představuje 27 procent z celku zkoumané populace. Diváci, kteří jsou ochotni si za televizní obsah připlatit, oceňují jako klíčovou funkci výběr pořadů z archivu a zpětné zhlédnutí obsahu.

Průzkum uvádí, že o HbbTV, které umožňuje na chytré televizi aktivovat funkce a služby, které nabízí některé televizní stanice, již někdy alespoň slyšely téměř tři čtvrtiny zkoumané populace. Znají-li rozdíl mezi lineárním a hybridním vysíláním, nejčastěji zmiňují možnost v rámci HbbTV přehrávat pořady zpětně.

Více než čtvrtina o této služběale povědomí nemá. Sledování běžného lineárního televizního vysílání stále převažuje. „Díky DVB-T2 mají internetové televize větší pozornost populace a nyní je na provozovatelích placeného obsahu lidem vysvětlit jakou hodnotu za své peníze dostanou,“ říká Jakub Jánský ze společnosti AIM, která poskytuje internet a internetovou televizi KUKI.

Způsob, jakým lidé sledují televizi, se podle něj mění. Nejenom mladší generace nechce podřizovat svůj čas programu běžného televizního vysílání. Oblíbené pořady chtějí diváci sledovat v době, kterou si sami určí. Individuální volba programů, sledování desítek stanic, zpětné přehrávání, ale i HD obraz nebo možnost sledovat vybraný seriál na počítači, notebooku, telefonu a tabletu – to už patří do standardní nabídky internetových televizí.

V České republice má polovina domácností chytrou televizi nebo televizi s multimediálním centrem. Právě tito diváci hledají alternativy k lineárnímu vysílání. Lidé si už zvykli na přístup k obsahu z internetu – využívají Youtube a další kanály prostřednictvím Smart TV. Zvyšuje se i podíl sledování obsahu z externích zařízení.

„Zákazníci vnímají, že se mohou od prehistorické televize, která umí přepínat jen kanály, přesunout k novému modernímu prostředí, které je intuitivnější a svobodnější. Lidé mají možnost si během dvou minut spustit jakýkoliv televizní kanál a to ve vyšší kvalitě obrazu s možností nahrávání obsahu nebo používání na více zařízeních zároveň,“ dodává Jakub Jánský.Za pár stokorun měsíčně mohou podle něj zákazníci opustit klasickou anténu a přejít na pohodlné televizní vysílání přes internet. Přechod na OTT (over the top) je snadný nejenom proto, že naprostá většina domácností má připojení k internetu.

4. února 2019 20:22:37