5 užitečných rad pro vyřizování půjčky online

Dostat se do prekérní finanční situace je mnohem snadnější než přijít k většímu obnosu peněz, a to neplatí pouze pro dnešní dobu, ale také pro spoustu let, která jí předcházela. Rozdíl spočívá pouze v tom, že v současnosti už máme k dispozici spoustu informací a prostředků, které nám pomáhají finančním potížím předejít. Problém totiž často nespočívá v tom, že se lidé ocitnou v situaci, kdy jim chybí peníze, ale spíše v tom, že se v důsledku neuváženě zadluží.

zdroj: pixabay.com

S příchodem internetu je vyřizování půjček snadnější, rychlejší a pohodlnější než kdy dříve. Stačí otevřít webový prohlížeč a během pár minut máte podanou žádost o jeden či více úvěrů. Lidé jsou proto často velmi důvěřiví a neuvědomují si, že někteří poskytovatelé nemusí u produktů uvádět všechny důležité informace. Abychom vám pomohli takovému jednání předejít, připravili jsme si pro vás pár tipů, které vám vyřizování půjčky online podstatně usnadní.

1. Vezměte v úvahu i nebankovní půjčky

Přestože banky zaujímají na úvěrovém trhu vůdčí pozici, neznamená to, že se jedná o jediné spolehlivé poskytovatele. Na oblibě v posledních letech získaly také nebankovní společnosti, které poskytují úvěry se stejně výhodnými nebo dokonce i výhodnějšími podmínkami než banky. Jejich produkty jsou často rozdělené podle účelů nebo typů klientů a navíc nepodléhají tak přísným podmínkám, takže jsou vyřízené poměrně rychle.

2. Zjistěte, kolik přeplatíte

Víte, kolik vás bude úvěr stát a jak vysoká bude měsíční splátka? Pokud ne, tak rozhodně ještě nic nepodepisujte. Raději si smlouvu znovu otevřete a najděte si informace o úrokové sazbě a všech poplatcích, které budete muset uhradit. Jestliže vám ani tak není jasné, kam až vyšplhá celkový přeplatek, vezměte měsíční splátku a vynásobte ji počtem měsíců, kdy budete úvěr splácet. Následně od výsledku odečtěte vypůjčenou částku a vyjde vám celkový přeplatek.

3. Ujistěte se, že půjčku dostanete

Nebankovní poskytovatelé jsou sice při schvalování žádostí o úvěr o něco méně obezřetní, než je tomu v případě těch bankovních, avšak stále mají své požadavky. Mezi ně obvykle patří potvrzení o příjmech, podpis ručitele, zástava nemovitosti či auta nebo také výpis z registru dlužníků. Pokud si říkáte, že přece existují produkty jako půjčka bez registru dlužníků, tak moc nejásejte. I v jejich případě je nahlížení do registru povinné, jen na něj společnosti kladou menší důraz než v případě jiných typů úvěru.

4. Neřiďte se jen rychlostí vyřízení

Ve chvílích, kdy vás tlačí čas, se rychlá online půjčka může zdát jako dokonalé řešení, avšak nikdy by neměla rychlost vyřízení předčit ostatní důležitá kritéria. U některých produktů může dojít ke schválení a předání peněz už v rámci několika hodin, což na první pohled vypadá velice výhodně, taky to ale obvykle nese svou daň ve formě poplatků a vyšších úroků. Pak už samozřejmě záleží pouze na vás, jestli si raději připlatíte, nebo jeden či dva dny počkáte, abyste získali levnější úvěr.

5. Jednotlivé produkty pečlivě porovnejte

S předchozím bodem úzce souvisí i naše poslední rada, která je zároveň ze všech nejdůležitější - nikdy neberte první půjčku, na kterou narazíte! U každé nabídky si nejprve důkladně přečtěte všechny informace o úrokové sazbě, poplatcích i o tom, jak se bude postupovat v případě, že se opozdíte se splátkou. Když se pro jednu z nich rozhodnete až poté, co budete znát všechny potřebné detaily, získáte jistotu, že vás v průběhu splácení nic nepřekvapí.

26. ledna 2019 11:18:40