Jihomoravské firmy orientují svůj export zejména na země EU, pomáhá jim k tomu konjunktura

Jihomoravské firmy orientují v aktuální dekádě ekonomické konjunktury svoje exportní aktivity zejména na země Evropské unie. Konkrétně jde především o Německo, Polsko, Slovensko, Francii, Itálii a Velkou Británii, která z prostoru společného trhu odchází. Vyplývá to z průzkumu Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno) mezi jejími členy. Obratem robustní firmy mají eminentní zájem o Rusko a Čínu.

Podle předsedy představenstva RHK Brno Ladislava Chodáka v ekonomicky liberálním uvažování neexistují pro obchod žádné hranice. „Podíváme-li se na tvrdá data, snadno zjistíme, že největší obchody realizujeme v rámci EU, a to je dobře. Je faktem, že naše ekonomika je malá, křehká, silně orientovaná na automotive, velmi výrazně proexportně orientovaná a máme z celé EU nejvyšší procento pracovníků ve strojírenském průmyslu,“ uvedl Chodák.

Zatímco orientace na země EU je dlouhodobá, obchod s Ruskem v posledních letech zaznamenal bouřlivé změny spojené se sankcemi. Ty podle Chodáka výrazně mobilizovaly ruský vnitřní trh, vědu, výzkum, vývoj a ekonomiku a po jejich skončení bude pro firmy z ČR určitě daleko obtížnější vrátit se do původních kolejí.

Chování jihomoravských firem podle odborníků kopíruje tendence průmyslu ve zbytku ČR. Zahraniční obchod v květnu pokračoval v trendu nastoleném v únoru letošního roku, kdy se meziročně začal snižovat objem vyvezeného zboží. „Je to především nedostatek pracovních sil, co brání exportérům v rozšiřování výrobních kapacit, zpomalení na zahraničních trzích a silnější koruna. Dovozy si vedou lépe, a to v důsledku růstu investic a silné spotřeby domácností. Obchodní bilance si zatím drží kladné saldo, které se však meziročně snižuje,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod Vladimír Bärtl. V květnu hodnota vývozu meziročně klesla o 2,6 % na 305,1 mld. Kč, hodnota dovozu mírně vzrostla o 0,1 % na 298,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 6,9 mld. Kč, meziročně nižším o 8,2 mld. Kč. Podle ředitele RHK Brno Čeňka Absolona je export jihomoravských firem závislý na teritoriích. „Obecně lze říci, že nejvýznamnější položkou jsou stroje a dopravní prostředky,“ uvedl Absolon.

Brněnská hospodářská komora pomáhá firmám s exportním poradenstvím. Využívá přitom jak služby poskytované českým exportérům státem, tak nasmlouvané externí poradce. Jde výhradně o lidi z praxe, kteří mají v daném teritoriu své obchodní aktivity a trh znají osobně. „I tímhle směrem se ubírá tzv. Manažer mezinárodního obchodu, což je specializovaný kurz pro majitele a ředitele malých a středních podniků, střední management velkých společností a všechny, kteří se chtějí stát exportními manažery s potenciálem rozvíjet exportní kapacitu svých firem. Přednáší v něm lidé se zkušenostmi ze zahraničního byznysu, pouze malá část výuky je zaměřena teoreticky,“ uvedl Absolon.

Na větší expanzi do zahraničí se chystá například brněnská společnost Mycroft Mind, která vyvinula softwarové řešení na sběr a pokročilé senzorové zpracování dat, které se využívá například v energetice a navazujících odvětvích. Firma se na zahraniční expanzi s projekty Smart Grids a Smart Cities zaměřila poměrně nedávno. Ve Španělsku má pilotní projekt analytiky s energetickými daty. Aktivní je i v Rumunsku nebo Kanadě. „Největší výzvou pro nás byla komunikace s odlišnými kulturami a hledání vhodného lokálního partnera,“ uvedla Ivana Hančíková, CIO společnosti Mycroft Mind. Firma aktuálně rozvíjí svoje aktivity na Ukrajině a v Qataru. „Spolupráce s arabskými zeměmi je sama o sobě velmi rozmanitá. Pokud znáte svou hodnotu, kterou jste schopni svými službami a produktem přinést, stačí už jen přesvědčit zákazníka svými odbornými zkušenostmi,“ uvedla Hančíková.

Od roku 2014 se exportem zabývá společnost Flowmon Networks. Vyváží produkt, který zákazníkům pomáhá lépe spravovat a chránit počítačové sítě. „Vybudovali jsme velmi solidní základnu zákazníků v České republice, řádově stovky subjektů, a protože sítě fungují stejně kdekoliv na světě, zahraniční expanze byla přirozeně dalším krokem. Pustili jsme se do ní v roce 2014 a v současnosti je pro nás, co se týká byznysu, prioritou,“ uvedl Jiří Tobola, generální ředitel Flowmon Networks. Podíl zahraničního obratu společnosti na celkovém obratu firmy od roku 2014 společnost navýšila z 16 na 54 % v loňském roce. „Letos se chceme dostat až na 70 %. V prvním kole jsme expanzi zaměřili na střední Evropu, Benelux a Japonsko. Letos jsme se pustili kompletně do západní Evropy, otevřeli pobočku v USA a z Japonska se vydali do Jižní Korey či Filipín. Obratově jsme za tu dobu poskočili ze sta miliónů korun na dvojnásobek. Přirozeně při tom čelíme výzvám, jako je vedení mezinárodních týmů, spolupráce napříč kontinenty, kulturní odlišnosti, legislativní odlišnosti, globální marketing a další. I proto velmi podporujeme aktivity RHK týkající se exportu. Čím více firem se bude exportem zabývat, tím více můžeme sdílet zkušenosti a posunovat náš region dopředu,“ dodal Tobola.

Podle Absolona je mezi službami hospodářské komory velmi žádaným artiklem zařazení firemních profilů do partnerských databází v cizině, kompletní zajištění účasti firem na specializovaných zahraničních veletrzích či účast na podnikatelských misích a zajištění obchodních jednání. Tyto aktivity zajišťuje Centrum mezinárodního obchodu, které komora díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a statutárního města Brna zřídila. Zájemcům o navazování přeshraničních kontaktů centrum nabízí odborný servis jak informačního, asistenčního, vzdělávacího, konzultačního, prezentačního, tak i finančního charakteru.

15. srpna 2018 16:27:50