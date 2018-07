Refinancování hypotéky v době fixace

Je možné refinancovat hypoteční úvěr během fixace bez nepříjemných sankcí a poplatků ze strany banky? Podívejte se na přehleddůležitých informací a tipů, jak přejít ke konkurenci, získat zajímavější úrokovou sazbu a ve výsledku tak ušetřit.

Hypotéka není vězení

Hypotéky jsou pro velké množství bankovních institucí zcela klíčovým produktem, a proto není velkým překvapením, že se snaží udržet si klienty po co nejdelší dobu. Jedním z nástrojů, který jim v tom vedle různých bonusů pomáhá, je smluvně sjednaná doba fixace úrokové sazby. Během tohoto období máte garantovanou výši úroku, ale zároveň se zavazujete zůstat klientem banky. Po ukončení fixace máte možnost sjednat si nové podmínky u totožného poskytovatele, nebo hypotéku tzv. refinancovat a přenést ji do jiné banky. Co ale dělat, když vám úroková sazba přestane vyhovovat už během fixace?

Smlouva o úvěru pod lupou

Nikdo vás nemůže mezi klienty banky držet násilím, a proto pochopitelně existuje způsob, jak refinancování hypotéky v době fixace realizovat. Postup a podmínky vypovězení smlouvy se liší dle banky. Proto vám nezbývá nic jiného, než vytáhnout z desek všechny papíry a začít pečlivě zkoumat, zdali právě vaše banka požaduje zaplacení vysoké sankční pokuty. Na počátku fixačního období se na výši pokuty soustředí pouze minimum lidí, a to je velká chyba. Vždy byste měli vědět, co podepisujete a s jakými podmínkami souhlasíte.

Na českém bankovním trhu se sankcím s velkou pravděpodobností nevyhnete. Jejich výše se pohybuje od nižších desítek tisíc až po sto tisíc. Velmi pečlivě si spočítejte, kolik díky refinacování a nižší úrokové sazbě ušetříte. Úspora za celou dobu fixace by pochopitelně měla být vyšší, než je částka potřebná k uhrazení sankce. Když vše vychází, není nad čím přemýšlet a hypotéku klidně během fixace refinancujte.

Máte-li s výpočtem problémy, neváhejte se obrátit na odborníka. Právě ten vám přesně řekne, kolik peněz ušetříte a jaké další překážky vás na cestě za lepšími podmínkami čekají. Obecně platí, že refinancování hypotečního úvěru v průběhu fixace se hodí těm, které čeká u stávající banky placení hodně vysokých úroků ještě po dobu 5 a více let. Jinými slovy refinancovat mimo konec fixace v drtivé většině případů nedává smysl.

Řešení v podobě předčasného splacení

Předčasným splacením hypotéky se vysoké sankci za porušení smlouvy můžete vyhnout. Úvěr u původní banky doplatíte a nové začnete splácet za lepších podmínek. Bohužel i v tomto případě se poplatkům nevyhnete. Tuzemské banky si účtujů za mimořádné splacení až desítky procent z doposud nesplacené jistiny. Opět je tak na čase vzít si do ruky kalkulačku a vše pořádně propočítat.

Šance na kladný výsledek zásadně zvyšuje srovnání hypoték. Nezávazně vyplníte pouze několik základních údajů do online formuláře a během chvilky vidíte na jednom místě přehlednou tabulku aktuálních nabídek včetně úrokových sazeb. Ty navíc dokážete snížit přikoupením pojištění a dalších dodatečných produktů. Nekoukejte pouze na sazby, ale také na další detaily a reference klientů. Získáte tak dokonalý přehled o tom, jaká nabídka je pro vás nejvýhodnější. Kdybyste si nevěděli rady, je k dispozici hypoteční poradce.

Refinancování z hlavy nepouštějte

I přes téměr stoprocentní jistotu spojenou s placením sankcí a poplatků má smysl si během fixace zjistit podmínky refinancování. Banky se v úrokových sazbách stále trumfují a byla by škoda někde platit zbytečně víc, než ve skutečnosti musíte. Předvídat vývoj sazeb je vždy sázkou do loterie, ale to neznamená, že byste neměli být informováni o všech možnostech, jak ušetřit.

