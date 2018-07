Do kina chodí jen polovina Čechů, pětina jich denně kouká na filmy doma. Jak si užít ještě lepší zážitek z domácí projekce?

Ačkoliv je předprázdninový čas spojen s letními blockbustery a velkofilmy, Čechy to ke „stříbrnému plátnu“ v posledních letech moc netáhne – více než polovina jich do kina vůbec nechodí. Na filmy se raději dívají doma, 22 % lidí sleduje filmy denně, skoro třetina pak dvakrát až třikrát týdně. Svůj domácí filmový koutek dnes můžete pozvednout na vyšší úroveň díky řadě šikovných technologií od Smart TV přes internetovou televizi až po praktické LED osvětlení.

Podle statistik Unie filmových distributorů přišlo v roce 2017 do kina přes 15,2 milionů diváků, což je druhý nejvyšší počet od roku 1993. Přesto se oproti roku 2016 jedná o pokles o zhruba 400 tisíc návštěvníků. Studie Eurostatu z roku 2017 navíc ukazuje, že do kina vůbec nechodí přes 50 % Čechů, naproti tomu ke každodennímu sledování filmů doma se dle průzkumu agentury TNS Aisa z roku 2016 hlásí více než pětina lidí (22 %), téměř třetina tak pak činí dvakrát nebo třikrát týdně. Pokud i vy dáváte při koukání na filmy přednost domácí pohodě, přinášíme vám několik tipů, jak svůj divácký požitek vylepšit pomocí moderních technologií.

Smart televizor

Dle dat Českého statistického úřadu vlastnilo v roce 2017 televizor již 98 % českých domácností, přičemž rostoucí oblibě se těší takzvané Smart TV, jejichž prodej dle výzkumu agentury GfK v roce 2017 tvořil v Česku 57% podíl celkového prodeje televizorů. Pokud se chystáte vytvořit si doma pohodlný filmový koutek nebo uvažujete o modernizaci svého domácího kina, jsou chytré televizory oblastí, do které stojí za to investovat. Nejen, že se s ní snadno připojíte k internetu, ale rychlým tempem též nabývá nabídka praktických aplikací, Smart TV lze navíc snadno propojit s chytrým telefonem nebo tabletem a nadto se může stát i centrálním bodem pro Smart Home systémy.

Mezi aplikace, které můžete do své chytré televize nainstalovat, patří i služba internetové televize. Ta dokáže velmi jednoduše vaše „domácí kino“ pozvednout nad úroveň běžného sledování televize, a to díky řadě flexibilních funkcí. „Internetová televize Lepší.TV nabízí svým divákům služby, které se shodují s moderními trendy konzumace audiovizuálního obsahu. Dostanou možnost sledované filmy pauzovat, podívat se na ně u vybraných stanic až o 30 dní zpětně a též je přetáčet, aby se například vyhnuli reklamám. Nadto získají přístup do naší filmotéky se stovkami českých i zahraničních filmů. Nejsou tedy vázáni na televizní program ani nemusejí neustále rozšiřovat svou sbírku DVD či Blu-ray disků,“ popisuje Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV. „Filmotéka Lepší.TV zvyšuje uživatelský komfort i možností podrobné filtrace například podle žánrů či země původu,“ dodává Pavel Górecki.

Soundbar: Ohromující prostorový zvuk za zlomek ceny reprosoustavy

Vedle kvalitního obrazu, který zajišťuje prostorná televize, hraje v domácím kině nezastupitelnou roli také zvuk. Ten většinou obstarává soustava reproduktorů rozmístěných po celé místnosti tak, aby nám přinesly onen nezaměnitelný efekt prostorového zvuku. Tyto sety ovšem bývají podstatně drahé, a tak se v poslední době v domácích kinech rozmohla novinka v podobě soundbaru: zařízení, jež zvládne vydávat kvalitní zvuk s prostorovým efektem z jediné ozvučnice. Soundbary jsou běžně vyvedeny v podlouhlém designu, takže je lze snadno umístit pod plochý televizor, a jelikož nepoužívají žádné kabely, působí velmi diskrétně. Většinu z nich je navíc možné bezdrátově spárovat se samostatným subwooferem pro intenzivnější prožitek z bassových zvuků. Pokud si tedy doma v obýváku chcete užívat audio zážitek jako z kina, ale nechcete dávat desítky tisíc za set reproduktorů, je pořízení soundbaru ideální volbou.

Pozor na vzdálenost od obrazovky a osvětlení

Skvělé audiovizuální vybavení domácího kina je jedna věc, druhou jsou pak zařizovací drobnosti, které mohou divácký požitek vylepšit, ale i zkazit. Tak například sezení. Používaná křesla mají být nejen maximálně pohodlná, ale zároveň by měla být i vhodně umístěná co do vzdálenosti od obrazovky. Výrobci většinou ideální vzdálenost od televizoru uvádějí a je tedy namístě se jejich pokyny řídit. Obecněji řečeno, například od Full HD televize byste měli sedět ve vzdálenosti rovné 1,6násobku šířky displeje, u Ultra HD naopak 1,5násobku výšky obrazovky. Důležité je též to, jak je sledovaná plocha umístěna vertikálně: zde panuje shoda, že by střed obrazu či jeho spodní strana měly být zhruba ve výšce očí, maximálně s odchylkou 15 stupňů. Když už jsme u očí, odborníci též nedoporučují sledovat televizi při úplné tmě. V tomto případě platí za skvělou vychytávku televizory s osvětlovacím prvkem Ambilight, což je v televizi zabudovaný systém LED diod, které decentně osvětlují stěnu za televizorem a jeho nejbližší okolí. LEDky se navíc přizpůsobují barvám na obrazovce, takže výsledkem je dojem, že obraz tak trochu prostupuje z ohraničení obrazovky ven do prostoru. Televizory s Ambilight bohužel momentálně nabízí jen jeden výrobce, podobného efektu však lze docílit umístěním barevného LED pásku na zadní stranu televize.

