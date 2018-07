Nevíte, jakou půjčku sjednat? Přečtěte si recenze na internetu

Desítky úvěrových poskytovatelů nabízí dohromady opravdu bohatou nabídku půjček, avšak vybrat si z tak velkého množství tu pravou je pro laiky mnohdy i nemožné. Pomoci k tomu mohou zkušenosti známých a reference na internetu.

Jak vybrat vhodnou půjčku a vhodného poskytovatele? Ze všeho nejlepší je zeptat se na recenze členů rodiny nebo dobrých přátel. Jenže ne vždy člověk chce, aby jeho blízcí věděli o tom, že potřebuje půjčit. Zjišťovat zkušenosti ve svém okolí je pro některé prostě tabu. Naštěstí ani v tomto případě nejste odkázáni jen sami na sebe a svá rozhodnutí.

Negativní recenze se hledají stěží. Na stránkách poskytovatele je nenajdete

Napovědět mohou reference na oficiálních webových stránkách poskytovatele. Po jejich přečtení vám ale možná bude vrtat hlavou, proč klienti pějí jen samou chválu a mezi desítkami spokojených zákazníků se neobjeví ani jeden, který by napsal alespoň neutrální recenzi. A co negativní? O té nemůže být ani řeč. Důvod je prostý, špatné zkušenosti nepatří do oficiální webové prezentace. Proto je vhodné hledat recenze na jiných zdrojích.

Stačí tak do vyhledávače zadat konkrétní společnost, ať už například mBank, Cetelem, Českou spořitelnu, HomeCredit nebo Sberbank, a k tomu přidat slůvko „recenze.“

V recenzích se dočtete „proč ano“ i „proč ne“

Na internetu se dozvíte, zdaposkytovatel je férový a poctivý, zda munechybí platná licence od České národní banky, a zároveň se dočtete i to, co si nejvíce spokojení zákazníci pochvalují, nebo to, proč jít raději o dům dál.

Budete-li tak hledat například zonky v recenzích, zjistíte, že klienti nejvíce oceňují možnost získat levnější půjčku než v bance, v Cofidis fair play přístup a Air Banku klientů vyhrává na plné čáře díky lidskosti a jednoduchosti.

Pokud vás zajímá konkrétní produkt, pak se můžete zapojit do online diskuzí, kde zjistíte, kdo vám nabídne nejlepší hypotéku, kreditní kartu, kontokorent nebo hotovostní půjčku. Avšak pozor, v tomto případě berte doporučení s velkou rezervou. To, co vyhovuje jednomu, totiž nemusí vyhovovat druhému. Zjistíte tak alespoň, zda daný produkt vůbec stojí za to.

Recenze úvěrových poskytovatelů vám pomohu se bezpečně zadlužit

K zadlužování je nutné vždy přistupovat zodpovědně. Avšak probrat se všemi úvěrovými poskytovateli a jejich bohatou nabídkou není nic snadného a pro normálního smrtelníka ani zábavného. I proto se vyplatí pouvažovat o pomoci finančního poradce.

Jestliže ale finančního poradce nechcete oslovovat, pak vám mohou právě uživatelské recenze výrazně pomoci, a to ať už vás zajímá půjčka od Equa bank, hypotéka od Komerční banky nebo nebankovní úvěr od Cofidis.

