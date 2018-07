Čeští dlužníci patří k nejlépe splácejícímv Evropě. Změkčení podmínek oddlužení by situaci mohlo zkomplikovat

Během posledních 10 let usilovalo o vstup do procesu oddlužení na 200 tisíc osob s objemem dluhů ve výši 125 miliard korun. Úspěšně oddlužení lidé dokázali v průměru uhradit 56 procent z hodnoty svých dluhů. Tuzemští dlužníci jsou tak ve splácení svých závazků druzí nejúspěšnější v Evropě – hned po Němcích. Komplexní data o zadlužení dnes představila Hospodářská komora ČR ve spolupráci se společností InsolCentrum.

Vysoká úspěšnost splácení podle viceprezidentky Hospodářské komory ČR Ireny Bartoňové Pálkové koresponduje zejména se silným ekonomickým růstem v posledních letech. „Skutečnost, že čtvrtina dlužníků uhradila všechny své závazky, tedy 100 %, svědčí o dobře nastavených současných parametrech pro oddlužení,“ doplňuje Bartoňová Pálková.

Nejnovější statistiky oddlužení navíc ani neodpovídají běžným regionálním ekonomickým rozdílům v jednotlivých krajích České republiky. „Vysokouschopnost dostát svým závazkům vykazují i dlužníci v oblastech s tradičně vyšší nezaměstnaností, jako Moravskoslezský nebo Ústecký kraj,“ dodává jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá s tím, že velice slušnou úspěšnost při splácení svých závazků vykazují i senioři – a to ve výši 49 procent.

Hospodářská komora v této situaci proto nepovažuje za nutné, aby se současná fungující pravidla měnila směrem k větší otevřenosti dlužníkům, jak předpokládá novela insolvenčního zákona a příslušné pozměňovací návrhy některých poslanců. „Úvahy o změnách jsou založeny na mapě exekucí, která ale pravděpodobně obsahuje přehnané počty. Jsou v ní totiž uváděni jako dlužníci i lidé již zemřelí či oddlužení. Je tedy otázkou, zda se jednostranně nezaměřujeme na pouhou výseč dlužníků, kteří spíše než ekonomické řešeni potřebují sociální pomoc?“ ptá se Irena Bartoňová Pálková.

Změkčení podmínek oddlužení a jeho otevření vyššímu počtu žadatelů by podle Komory mohlo vést kpřílišnému zahlcení systému. Ve výsledku by pak schopnější dlužníci pragmaticky mohli být motivováni zaplatit méně, než mohou. Mnozí by pak administrativní proceduru nebyli schopni splnit a zůstali by dlužníky nadále.

5. července 2018 6:48:07