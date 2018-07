Konsolidace půjček: hlídejte si rizika, ať neskončíte s handicapem !

Sloučení půjček do jedné Vám usnadní mnoho starostí s papírováním, odesíláním několika plateb, komunikaci s různými typy bankovních i nebankovních společností. Může se však stát i pořádným handicapem. Na co se podívat pod lupou Vám poradíme my.

zdroj: DF

Konsolidace (jinak také sjednocení) půjček. Slovy laika to znamená, že například ze tří různých půjček (spotřebitelský úvěr, kontokorent, leasing) Vám zůstane jen jedna.

Sloučením všech závazků do jednoho se sníží výše splátek, a navíc odpadnou další starosti (například několik trvalých příkazů, odchozích plateb a tak dále). Pokud máte několik typů úvěrů musíte hlídat, kdy máte který platit, ale také kdy končí. Při konsolidaci půjček tato starost odpadá a navíc si můžete zvolit lhůtu splatnosti tak, jak vám vyhovuje.

Sloučení úvěrů je bezesporu výhodné. Kdo by chtěl mít několik balíčků závazků, když lze vše spojit do jednoho. Vše má však dvě strany. Pojďme se zaměřit na 4 + 4 hlavní nástrahy, které vás mohou během konsolidace potkat.

Více zbyde, více utratím

Po spojení všech půjček do jedné se sníží měsíční splátky a najednou zbývá více peněz. To může být pro mnoho lidí velmi lákavé, ale zároveň i rizikové - místo aby spořili a snažili se umořit dluh rychleji, najednou začnou více utrácet (mohou si kupovat věci, které si dříve nemohli dovolit).

Konsolidací půjček ušetří, a někteří z nich dokonce mohou pohlednout pocitu, že si mohou dovolit další půjčku. Touto cestou se dluhová spirála roztáčí a vše může skončit vyhlášením osobního bankrotu.

Zdánlivá úspora

Při sloučení půjček často dochází k prodloužení doby splácení. Jednoduše řečeno pokud platím méně delší dobu, mohu výslednou částku přeplatit až o několik desítek tisíc korun. Tady platí dvakrát počítej a jednou se upisuj :)

Možnost navýšení úvěru

Bankovní poradci často při konsolidaci nabízejí možnost navýšení úvěru a získání volných peněžních prostředků. Zejména v době Vánoc či dovolených platí odstřihněte emoce a zapojte rozum. Volnými prostředky ze sloučených úvěrů možná získáte vysněnou dovolenou nebo krásný dárek, myslete však na to, jak dlouho jej budete splácet.

Sloučit nelze vždy

Při žádosti o nový úvěr prochází každý klient kontrolou takzvaným “credit scoringem”. Což v řeči běžných lidí znamená, že se zkontroluje, zda jste schopni úvěr do budoucna splácet. Myslete na to, zejména v případě, že se od doby Vašeho prvního úvěru výrazně změnila Vaše životní situace (např. narozením dítěte).

Čtyři věci, na které si ještě dát pozor

● Studentské půjčky často mají nízkou úrokovou sazbu, ta se však při konsolidaci s dalšími úvěry výrazně zvýší.

● Ve výjimečných případech banky účtují poplatky za předčasné splacení úvěrů.

● Některé banky posílají peníze na uhrazení stávajících úvěrů na účet a požadují doklad o doplacení.

● Konsolidace se spolužadatelem: Dnes je vcelku běžné, že partneři slučují své finanční závazky do jednoho. Občas ještě přihodí maminky kontokorent či jiné drobné závazky rodinných příslušníků. Problém nastává ve chvíli, kdy vztah “skřípe”.

Rada na závěr: Srovnejte produkty na trhu, čtěte podmínky a neberte první nabídku, která se naskytne. A pokud se Vám nechce ztrácet čas hledáním nejvýhodnější nabídky, během minutky si můžete snadno spočítat, kolik skutečně konsolidací ušetříte. Stačí využít naší kalkulačku. Stačí zadat výši dluhů a kolik zbývá doplatit.

28. června 2018 15:45:05