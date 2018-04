Nákup či realizace nízkoenergetické stavby: Co všechno si promyslet předem?

Uvažujete o nákupu nebo realizaci nízkoenergetického objektu? Pokud ano, rozhodně byste měli vědět, jaké jsou základní znaky tohoto typu stavby. Ne každý dům může být nízkoenergetický a mnohé stavby sice šetří svým majitelům peníze, ale nesplňují požadované standardy. Pokud v této problematice poněkud tápete, jste na správném místě. My se totiž na charakteristiku nízkoenergetických staveb zaměříme mnohem podrobněji. Postupně uvedeme její znaky a také to, nač byste si při pořízení tohoto typu objektu měli dát velký pozor.

zdroj: pixabay.com

Základní znaky nízkoenergetického domu

Je jich určitě hned několik a moderní stavebnictví je musí brát v potaz. Obecně se uvádí, že nízkoenergetická stavba je každá, která má spotřebu energie určenou na vytápění v rozmezí od 15 do 50 kWh/m² za rok. Při její realizaci se samozřejmě počítá s tím, že šetřit na vytápění se bude v mnohých částech domu, a to třeba prostřednictvím optimální orientace objektu, tepelnou izolací anebo správnými výplněmi stavebních otvorů či dalšími záležitostmi. Obecně lze říct, že nízkoenergetický dům by se měl vyznačovat následujícími znaky:

- teplem na vytápění v maximu 50 kWh/m² ročně,

- maximálně efektivní tepelnou izolací,

- prosklenými plochami orientovanými jižním směrem,

- řízeným strojním větráním,

- rekuperací tepla,

- elegantním tvarem s minimem záhybů a výčnělků,

- regulováním vytápění s možností využití tepelných přebytků.

Nesmírně důležitou roli hraje celkové komplexní akumulační schopnosti daného objektu. Měl by být velmi jednoduše vytopitelný, přičemž izolace dokáže veškeré teplo s minimálními ztrátami udržet v interiéru. Všechny komponenty od vytápění, přes správné nasměrování skel až po větrání spolu musí efektivně spolupracovat.

Poloha nemovitosti jako základ

Nesmírně důležitá je přesná lokalizace nízkoenergetické stavby. Ať už hledáte pozemek anebo postavený dům, měl by se nacházet tam, kde co nejefektivněji využije slunečního záření. Pasivní solární zisky jsou nezbytné. Pozemek samotný musí nabídnout na jednu stranu dostatek slunečního svitu a na stranu druhou také potřebné soukromí. Největší chybou je orientace prosklených ploch na sever. Tepelné ztráty jsou v tomto případě maximální. Z přílišného jižního prosklení není nutné mít strach, eliminovat se dá do jisté míry elegantní markýzou. Vaše bydlení tak bude nízkoenergetické a komfortní.

Kompaktní tvar a dispozice domu

Nikde není psáno, že objekt bude nezbytně kulovitého charakteru. Rozlehlé stavby se spoustou výčnělků ale rozhodně nízkoenergetické nebudou. Optimální je jednoduchý tvar objektu s minimem záhybů a oněch výčnělků. Pozor si dejte i na umístění konkrétních místností. Především ty nevytápěné místnosti je nezbytné lokalizovat na sever celého domu. V podstatě se z nich stane jakási nárazníková zóna. Když jsou poté efektivně zaizolovány příčky k těmto komorám, skladům, garážím a jiným spíše užitkovým místnostem, z interiéru unikne minimum tepla.

Zateplení objektu alfou i omegou

Základem nízkoenergetického či pasivního domu je tepelná izolace, a to o síle dosahující až 50 cm. Samozřejmostí je izolace pláště budovy a vytápěných i nevytápěných prostor. Izolovány musí být mimo jiné také i podlahové plochy. Na pouhé zapuštění pod terén zapomeňte. Vždyť v hloubce zhruba okolo 3 m pod povrchem se teplota pohybuje zhruba od 4 do 10 stupňů Celsia.

Stěny volte paradoxně užší

Tloušťku stěny volte raději nižší a doplňte ji o dostatečnou izolaci. Silné nosné zdivo se u nízkoenergetických staveb příliš nepoužívá, jelikož stěny by mohly být i s izolací velmi silné. Bez izolace dochází k extrémním tepelným únikům.

24. dubna 2018 12:31:19