Operativní leasing už rozhodně není výsadou podnikatelů

Není tomu tak dávno, co byl výraz “operativní leasing” spojený pouze s financováním firemních vozových parků. Podnikatelé ho sice stále hojně využívají, stále více ale proniká i do soukromého sektoru. Statistiky tvrdí, že každé páté auto v ČR je pronajato na operativní leasing. A leasingové společnosti na to reagují zajímavými nabídkami. Proč by mohl tento typ leasingu zaujmout i vás?

zdroj: sxc.hu

Jak to vlastně funguje?

Zajímá vás, co je to vlastně ten operativní leasing? Máme pro vás fakta! V prvé řadě je třeba říct, že operativní leasing není primárně vnímaný jako cesta k vlastnictví automobilu. Jedná se v podstatě o dlouhodobý pronájem zvoleného vozu na konkrétní dobu, během níž platíte smluvenou fixní měsíční sazbu. To může odradit ty, kdo touží po autě, jež by bylo skutečně jejich, na druhou stranu ale pronájem vyhovuje řidičům, kteří by se raději každých pár let pyšnili novým vozem. Právě tato obměna vozového parku je jedním z největších lákadel operativního leasingu. Nebudete tak muset nikdy řešit problém, jak se zbavit ojetého vozu, který již vyžaduje jednu opravu za druhou.

Jezděte bez starostí a za méně peněz

Na pohodlí lidé slyší, a to je dalším důvodem, proč popularita operativního leasingu strmě vzrůstá. Tímto způsobem budete totiž moci jezdit bez starostí stále novým vozem. O jeho provoz se prakticky nemusíte starat, auto dostanete již plně pojištěné, servis vám zajistí leasingová společnost a postará se i o veškerou administrativu. Další výhodu představuje skutečnost, že měsíční sazba za pronájem vozu je výrazně nižší než výška splátek při koupi vlastního vozu stejné třídy. U vozu střední třídy, jakým jsou například oblíbená Škoda Octavia či VW Passat, ušetříte okolo 15 000 Kč, a díky úsporám v řádu desítek tisíc dosáhnete i na modely vyšší cenové kategorie, jako jsou Mercedes a BMW. Pokud se nemůžete rozhodnout, rozhodně neuděláte chybu, když vyzkoušíte operativní leasing Volkswagen, v jehož rámci lze získat oblíbené vozy Golf, Passat, Touran či Sharan.

Získat operativní leasing je hračka

V dnešní době je operativní leasing dostupný jak firmám, tak OSVČ a soukromým osobám. Nabízí ho desítky, ne-li stovky společností, stačí jen trochu zapátrat na internetu. Bez problémů naleznete i šikovné srovnávací portály, které vám prozradí nejvýhodnější nabídky vozů ve vaší cenové kategorii. Věnujte pozornost tomu, co a za jakou cenu která leasingová společnost poskytuje. Někde dostanete i nadstandardní servis v podobě zapůjčení náhradního vozu v případě nehody, koupě dálniční známky apod. Mimochodem, víte o tom, že novou škodovku si už můžete pořídit i online? A to právě a jedině na operativní leasing. Renomovaná tuzemská automobilka spustila novou platformu, s jejíž pomocí si můžete objednat operativní leasing Škoda přímo od vaší klávesnice - vůz obdržíte do 14 dnů od uzavření smlouvy.

Co dělat, když operativní leasing skončí?

Dlouhodobý pronájem auta trvá omezenou dobu, obvykle to bývá 1 – 3 roky. Po jejím uplynutí vás leasingová společnost osloví s nabídkami možností, z nichž si budete moci vybrat. Na jedné straně stojí odkoupení vozu do osobního vlastnictví, na druhé ukončení smlouvy. Většina lidí ovšem volí třetí alternativu. Tou je pokračovat v leasingu dále a pronajmout si novější model automobilu, který se vám momentálně zamlouvá. Vyplatí se však uvažovat i o odkoupení vozu, jelikož cena bude s největší pravděpodobností velmi výhodná a získáte auto, které již dobře znáte.

20. března 2018 12:09:16