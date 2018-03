Půjčky zdarma: Jaké nejznámější společnosti nabízí bezplatně první úvěr?

V současné době se, soudě podle nabídek různých půjček, možná i vyplatí dostat se do finanční tísně. Ne, tato věta byla samozřejmě uvedena v nadsázce, nicméně firem poskytujících nebankovní půjčky je skutečně hodně. Mnohé se holedbají spoustou výhod v čele s tím, že dokážou nabídnout první úvěr na zkoušku zcela bezplatně. Ne u každé takovéto společnosti se ale můžete setkat se skutečně férovým jednáním. Vždy platí, že je fakticky nezbytné ověření důvěryhodnosti té či oné společnosti. My se proto podíváme na ty nejznámější a nejspolehlivější poskytovatele půjček zdarma i standardních nebankovních úvěrů.

zdroj: pixabay.com

Láďa Hruška to zařídí s půjčkou od společnosti Zaplo

Naším prvním tipem je půjčka Zaplo. Možná ji znáte z televizních reklam, v nichž se představil známý lidový umělec Láďa Hruška. I tato reklamní tvář možná tomuto poskytovateli do jisté míry pomohla v publicitě. Společnost Zaplo se řadí mezi známé firmy nabízející mimo jiné také půjčky bez poplatku. Získat lze až 8 000 korun na 30 dní zcela zdarma. Úvěr si vyzkoušíte a budete vědět, zdali se k této společnosti vyplatí vrátit, či nikoliv. Velkou výhodou je u ní mimo jiné i absence složité administrativy. Vše vyřídíte z pohodlí vlastního domova. Pokud se k tomuto poskytovateli vrátíte, můžete dosáhnout na vyšší částky, a to až do 12 500 korun.

První půjčka zdarma u Kamali

Mezi poměrně známé půjčky na internetu se řadí také Kamali. Jedná se o úvěr vyznačující se především dvěma typy úvěrů. Jestliže patříte mezi nové zákazníky, můžete samozřejmě získat první půjčku zdarma. Celková finanční výše pro takovéto první zákazníky činí 10 000 korun. Peníze je možné mít do pouhých 15 minut. Jinak Kamali nabízí také půjčky online vyššího charakteru, a to až do 200 000 korun se splatností 84 měsíců.

Přehledná Ferratum půjčka

První půjčku zcela zdarma poskytuje také společnost Ferratum Bank. Moderní a rychlá Ferratum půjčka je typická především finanční sumou, na niž lze dosáhnout. Jedná se o částku pohybující se mezi 500 až 10 000 korun. Volba konkrétní sumy je individuální, záleží na požadavcích klienta. Co se týká splatnosti, ta se odvíjí od výše půjčky a domluvy poskytovatele s danou fyzickou osobou. Obecně ale Ferratum Bank uvádí rozmezí 7 až 45 dní. Určitě u tohoto úvěru počítejte s nahlížením do registru dlužníků. Ostatně i předešlé zmiňované společnosti zkoumají velmi precizně bonitu svých klientů. Situace je mimo jiné dána i poměrně přísnými pravidly stanovenými aktuální novelou zákona o poskytování půjček. Velkou výhodou Ferratum Bank je alternativa uzavření konkrétní půjčky online, a to se vším všudy. V podstatě se nebudete muset hnout od svého počítače, tabletu či mobilu a peníze vám přijdou do několika minut na účet.

