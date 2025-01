Poradna: Rodičovský příspěvek a podnikání

V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti během pobírání rodičovského příspěvku se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při relativně nižším zisku je to velmi důležitá výhoda, neboť nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu v případě výkonu hlavní činnosti. Sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Výpočet daně z příjmu

I příjemci rodičovského příspěvku mají nárok na slevu na poplatníka, která za celý rok 2025 činí 30840 Kč, stejně jako za rok 2024. Při uplatnění slevy na poplatníka je roční daň z příjmu nulová až do daňového základu ve výši 205600 Kč. Při plánovaném ročním zisku 120000 Kč byste tak žádnou daň z příjmu neplatila. Vzhledem k tomu, že daňové přiznání musí podat každý daňový poplatník se zdanitelným příjmem nad 50000 Kč (výjimkou jsou zaměstnanci, ze které provádí zaměstnavatel roční zúčtování daně), tak byste musela za rok 2025 vyplnit daňové přiznání, i když by Vaše roční daňová povinnost byla nulová.

Sociální pojištění

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění hrubý zisk do 111736 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje, na to je potřeba pamatovat. Neplacení sociálního pojištění do limitu je značným benefitem. Z daňového hlediska se tedy nevyplatí lehce překročit limit pro neplacení sociálního pojištění.

Praktický příklad

Paní XY bude po celý rok 2025 vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) bude mít 125000 Kč. Roční sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude činit 20075 Kč (125000 Kč × 55 % × 29,2 %). Kdyby paní XY měla roční hrubý zisk 111000 Kč (do limitu), tak by neplatila žádné sociální pojištění a byla na tom finančně lépe.

Zdravotní pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění vypočítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Na výpočet zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemá tedy vliv, kolik měsíců byla samostatná výdělečná činnost vykonávána ale pouze dosažený hrubý zisk. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je 50 % daňového základu.

Praktický příklad

Paní YX dosáhne za rok 2025 hrubého zisku 110000 Kč. Paní YX pobírala po celý rok 2025 rodičovský příspěvek, proto vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Roční zdravotní pojištění činí 7425 Kč (110000 Kč × 50 % × 13,5 %).

Závěrem

Při Vámi uváděném nižším zisku by bylo případné zdanění z vykonávané vedlejší samostatné výdělečné činnosti příznivé. Daň z příjmu byste neplatila. Při dodržení limitu byste neplatila ani sociální pojištění. Odváděla byste pouze zdravotní pojištění. Za rok 2025 byste však musela odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy.

