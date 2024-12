Daně OSVČ za rok 2025: Kdy se vyplatí paušální daň?

V případě včasného dobrovolného vstupu do paušálního režimu je možné jednou daňovou platbou hradit současně daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, základní příjmovou podmínkou je rozhodný příjem do dvou miliónů korun. I pro rok 2025 jsou přitom zavedeny tři režimy paušální daně v závislosti na výši rozhodného příjmu a druhu vykonávané činnosti.

Při přivýdělku ze zaměstnání na paušální daň zapomeňte

Osoby samostatně výdělečně činné, které si přivydělávají na zkrácený úvazek, nemohou do měsíčního paušálního režimu vstoupit. Při účasti v měsíčním paušálním režimu nelze mít příjem podléhající odvodům na zálohové dani z příjmu. Při překročení příjmového limitu se zálohová daň z příjmu odvádí i z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Mimo výše uvedený příjem ze zaměstnání nemohou mít „paušalisté“ ani např. příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nad 50000 Kč za rok.

Částky paušální daně

V roce 2025 činí měsíční paušální daň v prvním daňovém pásmu 8716 Kč, ve druhém pásmu 16745 Kč a ve třetím pásmu 27139 Kč. OSVČ účastny v měsíčním daňovém paušálním režimu neuplatňují žádné daňové slevy nebo daňové odpočty, jejich roční daňová povinnost je předem známá.

Komu se paušální režim nevyplatí?

Dobrovolný vstup do měsíčního paušálního režimu se nevyplatí živnostníkům a podnikatelům s velmi nízkým daňovým základem. V těchto případech je totiž souhrnná roční částka daňových plateb vyšší z toho důvodu, že v paušálním režimu činí sociální pojištění 1,15násobek minimální měsíční zálohy.

Příjmovou hranici finanční výhodnosti měsíčního daňového paušálu rovněž velmi významně posouvá případný nárok na daňový bonus, kdy se neplatí nic na dani z příjmu a ještě se peníze od státu čerpají, protože daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Praktický příklad

Pan Jakub si bude po celý rok 2025 plnit své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. Roční příjmy bude mít ve výši 870000 Kč a skutečné výdaje ve výši 370000 Kč. Hrubý zisk bude mít 500000 Kč. Na daňových platbách zaplatí pan Jakub celkem 104592 Kč (8716 Kč × 12 měsíců).

V případě, že by pan Jakub nevstoupil do měsíčního paušálního režimu, potom by uplatnil pro stanovení daňového základu roční 60% výdajový paušál (ostatní živnost) a daňový základ by činil 348000 Kč (870000 Kč – (870000 Kč × 60 %). Roční daň z příjmu by při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč činila 21360 Kč (348000 Kč × 15 % – 38840 Kč).

Roční sociální pojištění by bylo 57098 Kč a roční zdravotní pojištění 37712 Kč, přičemž sociální i zdravotní pojištění by bylo vypočteno z minimálního vyměřovacího základu. Roční daně by byly celkem 116170 Kč.

Vstupem do dobrovolného měsíčního paušálního režimu zaplatí za rok 2025 pan Jakub méně na přímých daních o 11578 Kč (116170 Kč – 104592 Kč). Vstup do měsíčního paušálního režimu se mu vyplatí. Čím více by se roční příjem pana Jakuba blížil příjmu ve výši 1500000 Kč, což je hraniční částka v jeho případě pro možnost účasti v prvním režimu paušální daně, tím více by převažovala výhoda účasti v měsíčním paušálním režimu.

Petr Gola