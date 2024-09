Technologické akcie stahují americké indexy

Máme za sebou velmi složitý týden na finančních trzích. Technologický Nasdaq zaznamenal týdenní ztrátu ve výši 5,77 %, zatímco index S&P 500 oslabil o 4,25 %. Je to jeden z nejhorších týdnů od března 2023, kdy trhy zasáhla krize regionálních bank. Co je příčinou tohoto poklesu?

Změna paradigmatu u úrokových sazeb

Investoři nyní považují za jisté, že americký Fed poprvé sníží úrokové sazby. Trhy očekávají, že první krok bude snížení o 25 bazických bodů, ale nelze vyloučit ani pokles rovnou o 50 bazických bodů. A zde tkví podstata nejistoty na finančních trzích – nevíme, zda Fed bude snižovat sazby z dobrého, nebo špatného důvodu.

Snížení sazeb je dobrá nebo špatná zpráva?

Optimisté vidí, že americká inflace je pod kontrolou. Fed nemusí držet sazby na vysokých úrovních a může pomalu směřovat k inflačnímu cíli 2 %. Očekává se velmi pozvolné snižování sazeb, což odpovídá scénáři, který preferuje americký Fed, když mluví o "měkkém přistání". Pesimisté však za snahou snížit sazby vidí přiznání, že americká ekonomika už má problémy. Tyto investory znepokojuje americký pracovní trh. Ačkoli poslední údaje o nezaměstnanosti ukazují stabilitu, nic nezaručuje, že se situace na pracovním trhu do konce roku výrazně nezhorší. Snižování sazeb by tak mohlo naznačovat, že Fed si uvědomil, že začal s utahováním měnové politiky příliš pozdě. Ekonomika se dá přirovnat k velkému tankeru – i když Fed prudce otočí kormidlem, trvá dlouho, než se kurz skutečně změní. A to je právě důvod k obavám na trhu.

Symbol změny je akcie Nvidia

Pokud dnes existuje akcie, která dokonale ilustruje změnu vnímání na trzích, je to právě Nvidia. Tato akcie zažívá již více než dva roky strmý růst díky rostoucí poptávce po čipech z oblasti umělé inteligence. Nyní se však investoři od Nvidie odvracejí, protože se obávají, že její cena vzrostla příliš vysoko vzhledem k současným rizikům na trhu. To ale neznamená, že jsme svědky začátku nové krize. Akcie Nvidia už několikrát prokázala schopnost nečekaně zvrátit klesající tendenci. Bude to i tentokrát?

Matěj Široký