Poradna: Jak to bude s výpočtem důchodu v roce 2025?

Hned v úvodu je nutné zmínit, že výpočet řádného důchodu v roce 2025 bude pro Vás rozhodně výhodnější než výpočet předčasného důchodu koncem roku 2024. Jestliže můžete pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, tak odejděte až do řádného starobního důchodu v létě příštího roku. Při odchodu do řádného starobního důchodu budete mít měsíční částku důchodu nejvyšší.

Výhodnější výpočet v roce 2025

Výpočtová formule starobního důchodu v roce 2025 bude obecně výhodnější než v roce 2024. Hlavními důvody jsou: posunutí první redukční hranice při výpočtu starobního důchodu, výhodnější přepočet dřívějších příjmů (vyšší přepočítací koeficienty pro příjmy v předcházejících letech) a nízká valorizace procentní výměry důchodu u penzí přiznaných před 1. lednem 2025.

Řádný důchod v roce 2025 bude vyšší než řádný důchod v roce 2024

I pro občany, kteří dosáhnou řádného důchodového věku koncem letošního roku bude výhodnější odchod do státního důchodu odložit a odejít do řádného starobního důchodu až začátkem roku 2025. Měsíční částka důchodu vyjde lépe. Samotný výpočet starobního důchodu je individuální záležitostí, takže konkrétní propočty vždy závisí na jednotlivém průběhu pojištění. Aktkuálním žadatelům o důchod ovlivňuje měsíční částku důchodu i studium, proto nelze činit důchodová rozhodnutí pouze dle posledních let před odchodem do penze.

Předčasný důchod byste měl značně nižší

Při případném odchodu do předčasného důchodu ještě během roku 2024 byste měl měsíční důchod nižší hned z několika důvodů, a sice: z důvodu krácení za předčasnost, pravděpodobně z důvodu získání nižší doby pojištění v celých ukončených letech, horšího přepočtu rozhodných příjmů a horší výpočtové formuli starobního důchodu v roce 2024 oproti roku 2025. Předčasný důchod byste tak měl nižší oproti řádnému důchodu více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Vlastní výpočet důchodu

Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak Vám nejsem schopen říci ani orientační částku důchodu, jakou můžete očekávat. Měsíční výše důchodu totiž závisí na celém průběhu pojištění. Vám bude do výpočtové formule důchodu vstupovat např. ještě studium v zákonném rozsahu.

Vstupní údaje

Do výpočtové formule starobního důchodu vstupuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu, tj. průměrné hrubé mzdy za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotily příjmy v letech 1986 až 2023.

Řádný důchodový věk a práce

Když odejdete až do řádného starobního důchodu, tak si budete moci libovolně přivydělávat. Odchod do řádného starobního důchodu pro Vás nebude znamenat, že budete muset skončit v zaměstnání. V řádném důchodovém věku je možné pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání bez omezení. Každým odpracovaným měsícem během pobírání starobního důchodu si lze vytvořit zajímavou finanční rezervu, této možnosti v praxi využívá řada starobních důchodců.

Petr Gola