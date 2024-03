Poradna: Výchova čtyř dětí a dřívější předčasný důchod

Anna: Vychovala jsem čtyři děti. Vzhledem k péči o děti jsem měla často problém najít práci a nyní v předdůchodovém věku jsem opět nezaměstnaná. Zajímalo by mě, kdy nejdříve mohu odejít do předčasného důchodu, když jsem vychovala a starala se o čtyři děti.

V dotazu neuvádíte, který jste ročník narození, takže Vám nemohu říci přesně Váš nejdřívější možný termín odchodu do předčasného důchodu. Dle aktuálně platné legislativy však platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Z důvodu výchovy čtyř dětí nelze do předčasného důchodu odejít dříve než 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Více dětí = nižší důchodový věk

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Stále tedy ještě platí, že ženy, které vychovaly více dětí, mají nižší řádný důchodový věk než bezdětné ženy nebo ženy, které vychovaly jedno či dvě děti. Rozdíl v důchodovém věku se však postupně snižuje, neboť důchodový věk se postupně sjednocuje.

Minimální doba pojištění bude 40 let

Pro přiznání řádného starobního důchodu i předčasného důchodu musí být získána minimální doba pojištění, která aktuálně činí 35 let pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Od října se však minimální doba pojištění u předčasného důchodu zvyšuje na 40 let. Žadatelé o předčasný důchod, kteří nesplňují podmínku minimální doby pojištění, nemohou do předčasného důchodu odejít. Bez minimální doby pojištění nemůže být přiznán řádný starobní ani předčasný důchod.

Péče o děti je náhradní dobou pojištění

Zatímco péče o děti je náhradní dobou pojištění a bude se Vám započítávat péče o všechny čtyři děti, tak evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu. Nevím, jak dlouho jste byla v evidenci na úřadu práce, ale dlouhodobá evidence na úřadu práce může znamenat problémy se získáním minimální doby pojištění, zvláště u předčasného důchodu, kde se minimální doba pojištění zvyšuje.

Petr Gola