Poradna: Proč mám důchodový věk vyšší o 5 let než sestra?

25. března 2024 štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

Kateřina: Zatímco sestra odešla do důchodu v 60 letech a 2 měsících, tak můj důchodový věk je údajně 65 let. Jak je možné, že mám důchodový věk vyšší o 5 let? Vždyť jsem mladší pouze o 6 let.