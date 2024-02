Poradna: Jak zachránit výši důchodu při nízkých odvodech jako OSVČ?

20. února 2024 štítky Penze Pojištění Poradna přečtete do minuty

Zdeňka: Do důchodu mi chybí pět let. Aktuálně jsem zaměstnaná, mám téměř průměrnou mzdu, v minulosti jsem však několik let podnikala a bohužel se mi příliš nedařilo a platila jsem pouze minimální odvody. Můžu toto období nějak nahradit, abych měla vyšší důchod?