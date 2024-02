Poradna: Mám jít do předčasného důchodu nebo předdůchodu?

Alois: Psychicky mě práce nesmírně vyčerpává, takže musím změnit svůj plán a nebudu pracovat do normálního důchodu. Přemýšlím, jestli jít do předčasného důchodu nebo do předdůchodu. Do normálního důchodu mi chybí necelé dva roky.

Každá z uvedených variant má své výhody a nevýhody, záležet bude na Vašich preferencích. S ohledem na Vaše důchodové rozhodování je každopádně přínosné, že máte dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.

Výhody a nevýhody předdůchodu

V případě, že zvolíte variantu předdůchodu, tak odejdete až do řádného starobního důchodu a vyhnete se krácení za předčasnost. Váš měsíční důchod bude vyšší. Během pobírání předdůchodu navíc není nijak omezena Vaše výdělečná činnost a případně můžete za několik měsíců začít znovu pracovat, jestliže budete chtít. Předdůchodci mohou pracovat i na normální pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Případný nízký příjem během období pobírání předdůchodu nebude mít negativní vliv na výši průměrné mzdy za odpracované roky, ze které se bude následně vypočítávat řádný starobní důchod. Pro možnost čerpání předdůchodu je nutné mít dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, neboť měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí pobírat alespoň dva roky.

Výhody a nevýhody předčasného důchodu

Jestliže se rozhodnete pro odchod do předčasného důchodu, tak budete moci vyčerpat peníze z doplňkového penzijního spoření dle Vámi zvolené strategie, nevyčerpáte je formou předdůchodu ještě před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu se začne starobní důchod pobírat na účet dříve, současně však v nižší částce. Krácení u předčasného důchodu se od října 2023 zvýšilo a činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. V případě odchodu do předčasného důchodu je navíc nutné počítat s tím, že výdělečná činnost je až do dosažení řádného důchodového věku omezena a nelze mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, v opačném případě by za dané období nenáležela výplata předčasného důchodu.

Petr Gola