Poradna: Předčasný důchod ze srpna a odchod do předčasného důchodu

Miroslav: V srpnu jsem si ještě za starých podmínek požádal o předčasný důchod bez výplaty. Původně jsem počítal, že budu pracovat až do normálního důchodového věku. Teď však přemýšlím o odchodu do předčasného důchodu během letošního roku. Mohu odejít do předčasného důchodu? Jak se mi bude zhodnocovat práce během předčasného důchodu bez výplaty?

Jestliže máte přiznaný předčasný důchod bez výplaty od srpna, tak se Vám vypočítal důchod k tomuto datu dle platné legislativy v srpnu.

Vliv výdělečné činnosti na částku uvolněného důchodu

Následnou výdělečnou činností (ze které je odváděno sociální pojištění) od doby přiznání předčasného důchodu bez výplaty si zvyšujete dobu pojištění a snižuje krácení za předčasnost. V případě, že byste pracoval až do řádného důchodového věku, tak nebudete mít žádné krácení. Při odchodu do předčasného důchodu bude míra krácení záviset na termínu uvolnění předčasného důchodu na účet. Při přiznání předčasného důchodu bez výplaty v srpnu 2023 vstupovaly do výpočtu důchodu rozhodné příjmy v letech 1986 až 2022. Příjmy v roce 2023 a ani v letech 2024 a 2025 již do výpočtové formule vstupovat nebudou.

Nižší krácení u předčasného důchodu

Pokud se rozhodnete z různých důvodů přestat dříve pracovat a budete chtít pobírat předčasný důchod na účet, tak můžete požádat o uvolnění předčasného důchodu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že Vám byl přiznán předčasný důchod bez výplaty v srpnu, tak by bylo u předčasného důchodu zachováno nižší krácení ještě před zákonnými změnami.

Krácení se provádí za každých 90 kalendářních dní

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, je tedy nutné správně zvolit datum odchodu do předčasného důchodu, aby krácení nebylo zbytečně vyšší. Na doplnění uvádím, že při uvolnění předčasného důchodu na účet je až do dosažení řádného důchodového věku omezena vlastní výdělečná činnost, neboť předčasní důchodci nemohou mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Petr Gola