Poradna: Odchod do předčasného důchodu a daňová vratka

5. února 2024 štítky Daně Penze Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

Jiří: Ke konci července jsem odešel do předčasného důchodu, neboť jsem se obával zhoršení podmínek. Kamarád mi teď řekl, že mám nárok na nějaký daňový přeplatek. Tomu nerozumím, když už jsem v důchodu, ale jsem za to rád. Co mám udělat, abych přeplatek dostal? Jak asi bude vysoký?