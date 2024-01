Poradna: Krátké manželství a vdovský důchod

Monika: Manžel sestry je na tom bohužel zdravotně velmi špatně. Sestra vychovává s manželem dvě malé děti, manželství uzavřeli před dvěma roky. Pro jejího manžela to je již druhé manželství, předchozí trvalo výrazně déle než trvá současné. Máme obavy, jak by to sestra finančně sama zvládala. Jak vysoký může být vdovský důchod při krátkém manželství?

Při splnění zákonných podmínek vzniká nárok na vdovský důchod pouze po zemřelém manželovi, přičemž délka trvání manželství samotný výpočet vdovského důchodu nijak neovlivňuje. Přestože manželství Vaší sestry trvá přibližně dva roky, tak by se případný vdovský důchod vypočítal standardním způsobem. Výpočet vdovského důchodu je stejný, ať už manželství trvalo krátce nebo třeba třicet let. Nárok na vdovský důchod má vždy pouze současná manželka, bývalá manželka nikoliv. V případě úmrtí otce by dětem náležel sirotčí důchod.

Výpočet vdovského důchodu

Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra se každoročně zvyšuje a v roce 2024 činí 4400 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Na doplnění uvádím, že v září 2023 činil průměrný sólo vdovský důchod (dle statistiky České správy sociálního zabezpečení) 12757 Kč. V případě nároku na dva státní důchody se uplatňují pravidla pro krácení, což však dle formulace dotazu není případ Vaší sestry.

TIP: Kalkulačka vdovského důchodu v roce 2024

Jak dlouho se vdovský důchod pobírá při péči o děti?

Standardně se dle zákona o důchodovém pojištění pobírá vdovský důchod pouze jeden rok, dle § 50 zákona o důchodovém pojištění. V případě, že je však splněna některá ze zákonných podmínek, mezi které patří i péče o nezaopatřené dítě, tak se vdovský důchod pobírá i po uplynutí jednoho roku. Podmínka nezaopatřenosti dítěte je v případě studia (dle aktuálně platné legislativy) splněna nejdéle do 26 let. Rovněž sirotčí důchod je možné dle aktuálně platné legislativy pobírat do 26 let.

Petr Gola