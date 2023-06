Jak vysoké jsou přídavky na děti?

Přídavky na děti patří mezi testované státní dávky. Nárok na přídavky mají pouze domácnosti, jejichž rozhodný příjem nepřekračuje 3,4násobek životního minima. V praxi tedy není pravidlem, že přídavky na děti čerpají pouze rodiny, kdy oba rodiče nepracují nebo samoživitelé. Přídavky na děti čerpají i rodiny, kde oba rodiče pracují za nízkou mzdu. Zákonem jsou stanoveny dvě hranice přídavků na děti, a sice základní a zvýšené, přičemž na zvýšené mají právě nárok pracující rodiče.

Měsíční částka přídavků na děti

Částka přídavků závisí i na věku dítěte, na starší děti je částka přídavků vyšší:

Na nezaopatřené dítě do 6 let jsou základní přídavky na děti 830 Kč a zvýšené přídavky na děti 1 330 Kč.

330 Kč. Na nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let jsou základní přídavky na děti 970 Kč a zvýšené přídavky na děti 1 470 Kč

470 Kč Na nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let jsou základní přídavky na děti 1 080 Kč a zvýšené 1 580 Kč.

Praktický příklad

Pan Michal je samoživitel, má dvě děti ve věku 5 let a 8 let. Má čistý průměrný příjem 23150 Kč. Pan Michal bude mít nárok na zvýšené přídavky na děti ve výši 2800 Kč. Hranice životního minima je 10000 Kč (dospělý 4470 Kč + nezaopatřené dítě do 6 let věku 2480 Kč + nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let věku 3050 Kč). Rozhodný příjem nemá pan Michal vyšší než 3,4násobek životního minima, proto mu vzniká nárok na výše vypočtené přídavky na děti.

Petr Gola