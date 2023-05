Faktor, na který se často na realitním trhu zapomíná

Chyba úsudku

Češi rádi vlastní svoji nemovitost. Toto konstatování není žádná novinka. Avšak spoléhat na chuť Čechů vlastnit nemovitost nám může zabránit, vidět objektivní důvody, proč by cena nemovitostí z dlouhodobého hlediska neměla závratně růst.

Cenu nemovitostí odráží životní úroveň

Česko sužuje vysoká inflace, která má za následek reálný pokles životní úrovně. I kdybychom boj s inflací rychle vyhráli, konsolidační balíček vlády ubere lidem z kupní síly formou daní. Navíc díky vysokému tempu zadlužování a růstu úroku na českých státních dluhopisech bude kupní síla českých občanů bude klesat. Česko navíc čeká v následujících letech odchod husákových dětí do důchodu. A jelikož důchody nebudou tak štědré jako dnes, čeká nás silné oslabení vnitřní poptávky. To bude mít za důsledek pokles HDP. Pokles HDP pak bude mít negativní vliv i na cenu nemovitostí. Na to se často zapomíná při vysvětlování růstu cen nemovitostí z minulých let. Za růstem ceny nemovitostí nebyla pouze dostupnost hypotečních úvěrů, ale i skutečnost, že lidé bohatli a měli se lépe. Budoucnost se zdála být bezproblémová, lidé si zvykli riskovat. Nyní se karta obrátila.

Pesimistická budoucnost

I když se můžeme dočkat prvního poklesu úrokových sazeb na konci roku 2023 nebo počátku roku 2024, nebude to automaticky znamenat konec klesajícího cyklu na realitním trhu. Ekonomická situace nebude dobrá ani v následujících dvou letech. Banky tak samy od sebe nebudou lehce půjčovat peníze na dlouhodobé hypotéky. Nedostatek úvěru bude vytvářet dlouhodobý tlak na nemovitosti. Celá vlna může nabrat rychlý spád, když se rozhodnou nemovitosti prodávat velcí hráči. V každém případě k opětovnému růstu nemovitostí nebude stačit jen otočka v měnové politice, ale hlavně návrat lidí k přesvědčení, že v blízké době bude lépe.

Matěj Široký