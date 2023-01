Poradna: Příjmová pravidla pro předdůchodce

Miloš: Od srpna jsem v předdůchodu, do starobního důchodu odejdu až za tři roky. Kolik si můžu v předdůchodu vydělat? Můžu začít podnikat?

Příjmová omezení se vztahují pouze na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud by předčasní důchodci takový příjem měli, potom by nemohli současně pobírat státní důchod.

Současně dostávat na účet předčasný důchod je možné pouze v případě, že má předčasný důchodce kromě důchodu jen příjmy, ze kterých nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Uvedené zákonné opatření neplatí pro předdůchodce. V předdůchodu čerpáte vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, nikoliv tedy státní důchod, proto můžete mít ke svému předdůchodu libovolně vysoké příjmy.

Podnikání bez limitu

Mimo příjmy ze závislé činnosti můžete mít i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Jako předdůchodce tedy nejste nijak příjmově limitován. Pobírání předdůchodu samozřejmě nepřináší žádné automatické daňové osvobození. Z dosažených příjmů budete tedy v závislosti na jejich výši odvádět daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Vyšší doba pojištění

Pobírání předdůchodu nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu. Předdůchodci, kteří ze svého příjmu odvádí sociální pojištění, si tedy zvýší svoji dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu.

