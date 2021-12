Prověřte si lokalitu před koupí bytu

Lokalita hraje při koupi nemovitosti zásadní roli. Je to první parametr, který při hledání nemovitosti musíte dobře zvážit. Podívejte se na pár zásadních rad, jak si lokalitu prověřit, pokud nejste místní a nemáte ji pod kůží. Hodně informací zjistíte i od počítače. Špatný výběr lokality se může stát základem špatného rozhodnutí. Vyplatí se proto věnovat sběru informací dostatek času.

Hledejte v mapách

Můžete použít Google mapy nebo mapy od Seznamu. Prohlédněte si nejbližší okolí na obou serverech, protože každý může mít záznam z jiné doby. Použijte mapu turistickou, mapu zobrazující letecký snímek a projděte se okolím ve Street wiev a Panoramou.

Co najdete v mapách? Uděláte si názor na parkovací kapacity, parkovací zóny, uvidíte, zda je v bezprostředním okolí zeleň, frekventovaná silnice, rušná zahrádka restaurace a můžete si změřit vzdálenosti na poštu, do školy nebo do obchodu.

Krásný výhled? Zkontrolujte si územní plán

Pokud je kolem nemovitosti volný prostor – může to být parkoviště, park, louka a podobně, buďte obezřetní. Ve velkých městech jsou tyto plochy pod drobnohledem developerů.

Podívejte se do územního plánu, zda je prostor určen k další výstavbě. Pokud tam něco takového najdete, hrozí riziko, že Vám před okny vyroste další dům. Hodně informací najdete na Portálu územního plánování nebo se můžete zeptat na příslušném obecním úřadě.

Poslechněte si pavlačovou drbárnu

Většina lokalit má na Facebooku skupinu, kde se sdílí místní informace a vše komentují lidé přímo z lokality. Přidejte se do takové skupiny a můžete zjistit o lokalitě více.

Uvedeme konkrétní příklad jedné skupinky Prahy 8, kde obyvatelé řeší, že v bezprostřední blízkosti domů sídlí firma likvidující odpady a zajišťující základní služby pro město. Každé ráno v 5 hodin tam startují desítky popelářských vozů, zaměstnanci na sebe pokřikují pokyny a pokud v noci sněží, můžete se připravit na to, že tam po celou noc budou nakládat sypací vozy a pod okny bude hluk, jako by tam projížděly tanky.

Dále se vám zde dostane upřímné odpovědi, jak kvalitní jsou konkrétní školky, školy, jak jsou na tom s kapacitou a jak empatický je místní praktický lékař, kde mají dobrý chléb a jak funguje zastupitelstvo. Můžete také zjistit, zda se organizuje mezi sousedy nějaká petice týkající se lokality. Dohledáte si, zda existují uskupení typu “Spolek přátel lokality”, kde uvidíte, za co místní bojují a kam se lokalita bude v nejbližší době ubírat. Záleží, co je pro vás důležité.

Obraťte se na SVJ nebo bytové družstvo

U sdružení vlastníků jednotek nebo bytového družstva se dozvíte podobné informace jako ve facebookové drbárně. Jen budou sofistikovanější a budou se více týkat konkrétní nemovitosti. A když jim budete psát, vyžádejte si také stanovy. Dozvíte se v nich, jaké jsou podmínky pro větší rekonstrukce a pravidla hlasování u důležitých rozhodnutí.

Podstatná je také výše příspěvků do fondu oprav, která se může změnit, pokud sdružení vlastníků v budoucnu čeká nějaká větší investice (například zateplení, nové výtahy, nový kotel nebo střecha).

Najděte si realitního makléře, který se specializuje na danou lokalitu

I jako kupující můžete spolupracovat s vlastním realitním makléřem. Pokud se vám podaří najít takového, který bude znát danou lokalitu jako vlastní boty, máte vyhráno a nemusíte spoléhat na makléře, kterého si najal prodávající a jeho cílem je rychle prodat.

Nakonec se jeďte přesvědčit na vlastní oči

Nejlepší je lokalitu vidět na vlastní oči a to v různých časech. Pokud v inzerátu čtete, že do 10 minut jste autem na Černém mostě, můžete se vsadit, že tento rychlostní rekord trhnete maximálně v neděli v noci. V ranní špičce se může čas výrazně protáhnout nad půl hodiny. S tím bohužel nic neuděláte, ale alespoň budete vědět, na co se připravit.

Můžete také zjistit, že malebnou vesničkou vede hlavní tah kamionů, který spojuje dvě dálnice nebo, že sousedé mají psa, který štěká nonstop. Ale hlavně si z lokality uděláte vlastní dojem a uvidíte, jak na vás bude působit.

Užitečné odkazy

Existuje řada serverů a map, ve kterých můžete zdarma poměrně podrobně vyhledávat témata, která jsou důležitá pro posouzení toho, zda lokalita bude vyhovovat vašim představám. Zde přinášíme přehled těch nejdůležitějších:

Alena Ludvíková