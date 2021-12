Poradna: Platí se z důchodu daně?

Jaroslav: Začátkem příštího roku odejdu do starobního důchodu, který jsem si nechal předběžně vypočítat. Budu z přiznané částky důchodu platit ještě nějaké daně?

Ze státního důchodu se nikdy neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, bez ohledu na výši vypláceného důchodu. Zdravotní pojištění za příjemce státního důchodu platí stát. Dani z příjmu fyzických osob však podléhá část důchodu nad limit.

Většina důchodců daň z příjmu neplatí

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny roční důchody do 36násobku minimální mzdy platí k 1. lednu daného roku. Za rok 2021 jsou tedy od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny roční důchody do částky 547200 Kč. Pro rok 2022 se zvyšuje měsíční minimální mzda na 16200 Kč, proto budou za rok 2022 osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob roční důchody do 583200 Kč. Roční důchod nad limit se pobírá zcela ojediněle.

Důchody se vyplácí v čistém

Naprostá většina penzistů tedy můře s přiznanou částkou starobního důchodu kalkulovat a počítat při rodinném finančním plánování.

Při práci v důchodu daně platit budete

Na doplnění uvádím, že v případě zaměstnání během pobírání důchodu však budete z hrubé mzdy nebo hrubé odměny již daně odvádět. Pracující důchodci nejsou daňově osvobozeni.

Petr Gola