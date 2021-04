Turecko v tažení proti bitcoinu

Největší hrozbu pro bitcoin představuje situace, kdy by se rozšířil tak, že by začal konkurovat oficiálním měnám. Po zákazu v několika afrických zemích se rozhodlo zastavit placení kryptoměnami na svém území i Turecko, a to z důvodu „nenahraditelných škod“.

Bude bitcoin oslabovat?

Po úspěšném vstupu první kryptoburzy Coinbase na newyorskou burzu se zdálo, že cena bitcoinů nastartovala úspěšnou jízdu, která bude i nadále strhávat lavinu zájemců jak ze strany individuálních investorů, tak institucí. Avšak zákaz bitcoinu v Turecku poslal jeho cenu zpět k 60000 dolarům. Tento pokles pak pokračoval i během víkendu 17. a 18. dubna, kdy se bitcoin příblížil k hrancii 56400 dolarů.

Propad turecké liry

Zákaz bitcoinu tureckou centrální bankou ovšem není způsobený racionálním rozhodnutím nebo na základě přesvědčení. Problémem není bitcoin sám o sobě, je jím hlavně turecká lira. Ta sice slábne oproti všem světovým měnám, ale její kurz oproti bitcoinu je neuvěřitelný. Loni v létě (28. srpna 2020) se dal jeden bitcoin pořídit za 84608 tureckých lir. 18. dubna 2021 již však dosáhl hodnoty 445846 tureckých lir. Kdo chtěl v Turecku uchránit svoje úspory, nemohl v létě udělat rozumnější věc, než nakoupit bitcoiny.

Bude Turecko následovat Libanon?

Problémem Turecka je velmi slabá měna. Turecká lira měla problémy již před covidem. Turecký HDP dosáhl 717 miliard dolarů a země se zařadila mezi 19 světových ekonomických velmocí. Turecko se dostalo do ekonomické pasti, a to i přesto, že se v roce 2020 spolu s Čínou dokázalo vyhnout recesi. To bylo možné jen díky velkému oslabení turecké liry. Zemi trápí více než 16% inflace. Aby se ji pokusila zkrotit, musela turecká centrální banka zvednout úrokovou sazbu. Ta nyní přesahuje 19 %. Náklady na obsluhu dluhu současného i těch budoucích budou stát Turecko velmi mnoho peněz. Je jen otázka času, kdy se ekonomická nestabilita přenese i na politickou a společenskou úroveň. Turecko tak může napodobit Libanon, kde se krize ekonomická přelila i do té společenské a politické a vedle toho zejména do kolapsu celého bankovního systému. Ten v blízké budoucnosti zažije obrovský nápor, protože lidé se v nestabilní ekonomice budou snažit ochránit své peníze. Právě zastavení obchodu s kryptoměnami umožní turecké vládě lepší dohled nad kapitálem.

Matěj Široký