Elektromobil, ano či ne?

Bez auta by byl každodenní život pro většinu lidí složitý, vždyť pro mnoho občanů je to nejdůležitější dopravní prostředek do zaměstnání, v podnikání nebo za zábavou. Pořizované auto by vždy mělo odpovídat finančním možnostem. Neexistuje tedy univerzální odpověď na to, jaké auto si koupit, situaci je nutné posuzovat individuálně, vždy však s kalkulačkou v ruce.