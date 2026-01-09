Snižte své účty za elektřinu pomocí FVE, sdílení či dynamického tarifu
Komerční sdělení
Zhasínat v místnostech, kde nikdo není, myčku a pračku pouštět až když jsou plné a vytahovat nevyužívané nabíječky ze zásuvky. Tyto rady zná téměř každý. Dnešní domácnosti mají k dispozici i efektivnější cesty, jak mít spotřebu elektřiny pod kontrolou. Část energie si mohou samy vyrobit, sdílet ji nebo využívat levnější časová pásma. Přečtěte si více.
Vyrobte si svou elektřinu díky fotovoltaice
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit závislost na dodávkách elektřiny, je pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE). Domácnost si část energie vyrobí sama díky panelům na střeše, čímž sníží množství energie, které odebírá z distribuční sítě. Největší efekt má vlastní výroba tehdy, kdy spotřeba probíhá ve stejném čase jako výroba, typicky během dne.
Uložte si vyrobenou elektřinu do baterií
Fotovoltaika sama o sobě ale není univerzálním řešením. Pokud domácnost většinu elektřiny spotřebovává večer, vyplatí se pořízení bateriového úložiště. To umožňuje využít vyrobenou elektřinu i v době, kdy slunce nesvítí.
Nemůžete-li mít fotovoltaiku, zapojte se do komunitního sdílení
Ne každá domácnost má možnost instalovat vlastní fotovoltaiku. To ovšem neznamená, že se nemůže podílet na využívání takto vyrobené elektřiny. Relativně novou možností je sdílení elektřiny mezi více odběrnými místy. Vyrobená energie tak nemusí zůstat pouze tam, kde vznikla, ale může se využít například v jiné domácnosti v rámci rodiny nebo komunity. Sdílení pomáhá propojit místa, kde elektřina vzniká, s těmi, kde se skutečně spotřebovává.
Vyzkoušet můžete i horkou novinku, dynamický tarif
Pokud ani sdílení energie pro vás není vhodnou cestou, může být tím správným řešením novinka, dynamický tarif dynamický tarif. Jedná se o tarif, který spojuje výhody fixních a spotových produktů. Zákazník může využívat levnějších časových pásem a přizpůsobit tak provoz energeticky náročných spotřebičů. Do hodin s výhodnější cenou může přesunout třeba ohřev vody, start pračky či myčky nebo nabíjení elektromobilu.
Velkou výhodou je, že s dynamickým tarifem předem víte, kolik zaplatíte. Navíc si jej aktuálně můžete u ČEZ vyzkoušet nanečisto. Více informací se dozvíte na stránkách ČEZ nebo na infolince +420800111900 v pracovní dny od 8 do 16 hodin.
