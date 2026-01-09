Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Snižte své účty za elektřinu pomocí FVE, sdílení či dynamického tarifu

Komerční sdělení

foto: Pixel-Shot / Adobestock.com

Zhasínat v místnostech, kde nikdo není, myčku a pračku pouštět až když jsou plné a vytahovat nevyužívané nabíječky ze zásuvky. Tyto rady zná téměř každý. Dnešní domácnosti mají k dispozici i efektivnější cesty, jak mít spotřebu elektřiny pod kontrolou. Část energie si mohou samy vyrobit, sdílet ji nebo využívat levnější časová pásma. Přečtěte si více.

Vyrobte si svou elektřinu díky fotovoltaice

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit závislost na dodávkách elektřiny, je pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE). Domácnost si část energie vyrobí sama díky panelům na střeše, čímž sníží množství energie, které odebírá z distribuční sítě. Největší efekt má vlastní výroba tehdy, kdy spotřeba probíhá ve stejném čase jako výroba, typicky během dne.

Uložte si vyrobenou elektřinu do baterií

Fotovoltaika sama o sobě ale není univerzálním řešením. Pokud domácnost většinu elektřiny spotřebovává večer, vyplatí se pořízení bateriového úložiště. To umožňuje využít vyrobenou elektřinu i v době, kdy slunce nesvítí.

Nemůžete-li mít fotovoltaiku, zapojte se do komunitního sdílení

Ne každá domácnost má možnost instalovat vlastní fotovoltaiku. To ovšem neznamená, že se nemůže podílet na využívání takto vyrobené elektřiny. Relativně novou možností je sdílení elektřiny mezi více odběrnými místy. Vyrobená energie tak nemusí zůstat pouze tam, kde vznikla, ale může se využít například v jiné domácnosti v rámci rodiny nebo komunity. Sdílení pomáhá propojit místa, kde elektřina vzniká, s těmi, kde se skutečně spotřebovává.

Vyzkoušet můžete i horkou novinku, dynamický tarif

Pokud ani sdílení energie pro vás není vhodnou cestou, může být tím správným řešením novinka, dynamický tarif dynamický tarif. Jedná se o tarif, který spojuje výhody fixních a spotových produktů. Zákazník může využívat levnějších časových pásem a přizpůsobit tak provoz energeticky náročných spotřebičů. Do hodin s výhodnější cenou může přesunout třeba ohřev vody, start pračky či myčky nebo nabíjení elektromobilu.

Velkou výhodou je, že s dynamickým tarifem předem víte, kolik zaplatíte. Navíc si jej aktuálně můžete u ČEZ vyzkoušet nanečisto. Více informací se dozvíte na stránkách ČEZ nebo na infolince +420800111900 v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Komerční sdělení

Praktické

Kalkulačky

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026 Kalkulačka předčasného důchodu s nižším krácením 2026 Výpočet exekučních srážek ze mzdy 2026 všechny kalkulačky

Finanční úřady

Kurzovní lístek

Slovníky

Vzory smluv

Vzor: Darovací smlouva Vzor: Pracovní smlouva Vzor: Smlouva o výpůjčce všechny vzory smluv

Světové burzy

Česká republika – Praha Belgie – Brusel Dánsko – Kodaň všechny světové burzy

Reklama

Nejčtenější články za uplynulých 12 měsíců