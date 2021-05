Nulová tolerance hazardu? Některá města to vidí jinak

Regulace kasin podle zákona

Hlavní mantinely regulace kamenných kasin jsou definovány v zákoně č. 186/2016 Sb. (Zákon o hazardních hrách) nazývaný jako loterijní zákon. Tento zákon je v účinnosti od ledna 2017 a mimo jiné nařídil odstranění hazardních zařízení v restauracích a menších barech (v tzv. nelicencovaných provozovnách).

Zmíněný zákon rozlišuje herní prostory na hernu a kasino. Herna je prostor, kde se uskutečňuje převážně technická hra, naproti tomu v kasinu se uskutečňuje převážně živá hra. Podle ustanovení § 68 odstavce 4 hazardního zákona musí kasino splňovat např. tuto podmínku: „V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina.“ S každým dalším stolem živé hry v kasinu lze provozovat dalších 10 pozic technické hry.

Města s nulovou tolerancí

Některá města přistoupila po přijetí zákona k ještě daleko většímu omezení kasin, a to až k nulové toleranci. Od ledna 2021 začal platit zákaz technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů např. v Praze. Automaty z Prahy tak zcela zmizí do tří let podle toho, jak jim vyprší licence. Tento krok neznamená ale naprostý zákaz kasin. Jednotlivé městské části mohou povolit na svém území živou hru. Pro Prahu zákaz technické hry znamená podle odhadů výpadek příjmů až 800 milionů korun za rok.

Mezi města, která fungují v režimu nulové tolerance hazardu, patří České Budějovice. Podle radních zde téměř každý týden řešili nepořádek, rvačky, krádeže. Zrušení heren a kasin znamenalo pokles příjmů do rozpočtu města zhruba o sto milionů korun, ale přesto jsou s tímto stavem spokojení. Z Českých Budějovic se ale hazard přesunul za hranice města. Kasina tak nyní jsou v Plané u Českých Budějovic nebo v Hluboké. Tyto obce si kasina pochvalují za významný zdroj příjmu, v Hluboké je např. svoz odpadu zdarma.

Nepovolení kasina v Brně vedlo v roce 2020 až k soudu. Brno vyhlásilo v roce 2015 plošný zákaz hazardu, od té doby ale město udělilo několik výjimek a další kasina se nacházejí také v přilehlých obcích. Kasina v Brně musí splňovat předem dané požadavky. A ačkoliv kasino tehdy podle soudu všechny městem stanovené požadavky splnilo, povolení nedostalo.Není jasné, proč město postupovalo v rozporu se svými vlastními pravidly a zamezilo kasinu v případném vstupu na trh.

Od konce roku 2019 v Brně zůstávají už pouze kasina. Na konci roku skončila licence posledním čtrnácti legálním automatům. Podnikatelé, kteří provozují herní automaty načerno, riskují pokutu až padesát milionů korun.

Opětovný návrat kasin

A právě výpadek příjmů do kasy města se ukázal jako důvod, proč některá města kasina na svém území znovu povolují. Jedním z příkladů je Chomutov, který byl dříve pro svá kasina známý. Podle informací vedení města přijde Chomutov vlivem epidemie koronaviru na daňových příjmech o více než 74 milionů korun za rok. Výpadek takového příjmu chce radnice částečně snížit přes příjmy z hazardu, který radní znovu na svém území povolili. Po tomto rozvolnění by luxusní kasino mohlo městu přinést odhadem 30 milionů korun.

Zastupitelé však po čtrnácti dnech, kdy odsouhlasili povolení kasin, své rozhodnutí zrušili a ve městě i nadále platí nulová tolerance hazardu. Panovala obava, že se situace vrátí před rok 2015, kdy ve městě fungovaly desítky heren s téměř 300 automaty. Problém město vidí také v tom, že okolo 20 % obyvatel je v exekuci. V době zákazu provozování kasin v Chomutově vzniklo kasino kousek za hranicí katastru, v sousedních Otvicích.

Rozhodují příjmy

V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku na příjmy z kasin spoléhají. V plánu je výstavba přírodního biotopu na koupání, na který bude potřeba investice ve výši okolo 40 milionů korun. Počítalo se proto i s příjmy z provozu kasin, do kterých často jezdili rakouští zákazníci. S plánem může zamávat pandemie koronaviru a zákaz cestování do zahraničí.

Dopady nulové tolerance hazardu?

Existuje obava, že tento zákaz může mít za následek nikoliv pokles osob závislých na hazardu, ale jen jejich přechod do online prostředí, které může za určitých podmínek být daleko rizikovější. I na rizikovost online heren zákon č. 186/2016 Sb. myslí a zavedl jejich regulaci.

Každé online kasino na českém trhu musí získat licenci od Ministerstva financí České republiky a pro jednotlivé hry zajistit certifikaci. S regulací online kasin a při hře v legálních českých online kasinech roste jistota, že vám výhra bude vyplacena.

