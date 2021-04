Rum Dictador – vycházející investiční hvězda

29. dubna 2021 Komerční sdělení

Investice do destilátů je zajímavá volba pro mnohé zkušené, ale i začínající investory. V dnešní době se těší velké oblibě investice především do skotské whisky a francouzského koňaku. V posledních několika letech se ale oči investorů stáčejí k nové kategorii – třtinovému rumu. Do světa investic totiž vtrhla kolumbijská značka Dictador.