Co je to marketingový audit a proč je pro vás zásadní?

Pakliže začínáte s podnikáním nebo již podnikáte, určitě jste někdy zaslechli pojem marketingový audit, či analýza marketingové strategie. Zní vám to jako nepodstatný krok, který je náročný a ve výsledku nic nepřinese? Pak vás přesvědčíme o opaku. V následujícím článku se dočtete, co to marketingový audit je, k čemu je dobrý a jak v praxi vypadá.