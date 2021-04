Kolaborativní robotika je stále populárnější

Kolaborativní robotika je univerzální

Kolaborativní robotika je univerzální řešení. Kolaborativní roboti jsou zařízení, která lze implementovat prakticky v každém podniku a v každém průmyslovém odvětví, starat se o ně může každý zaměstnanec firmy. Roboti od Universal Robots nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které je k dispozici ve dvaceti jazycích. Při pohledu na příklady použití spolupracujících robotů je obtížné najít oblasti průmyslu, kde by tyto stroje nebylo možné používat.

Kolaborativní roboti se stanou užitečnými pracovníky ve většině výrobních společností. Velmi dobře si poradí mimo jiné s činnostmi jako je vychystávání a umisťování předmětů, leštění, vstřikování, řízení CNC, balení a paletizace, kontrola kvality, montáž, šroubování, laboratorní testování, lepení a svařování. V nabídce najdete i roboty vhodné pro úkoly s vysokým užitečným zatížením pro manipulace s těžkým materiálem, k obsluze těžkých strojů, balení a paletizace a autonomní mobilní roboti (AMR). Vybrat si je možné z těžkých UR16e, stolních UR3 a UR3e, UR5 a UR5e a UR10 a UR10e. Klasické robotické rameno zvládá většinu zadaných úkolů při zvedání a spouštění, zkracuje doby cyklů a snižuje produkční odpad. Stejně tak brousí a leští i zakřivené a nerovné povrchy. Přítlačnou sílu lze jednoduše nastavit, což zaručuje dokonalé výsledky. Použití kolaborativních robotů při balení a stohování na palety umožňuje správné vypořádání dodávek a balení v souladu s nejpřísnějšími normami.

Kolaborativní robotika vás překvapí

Kolaborativní roboti umožňují automatizaci výroby za nízké náklady. zároveň dosahují vysoké kvality díky opakovatelnosti a standardizaci daných činností. Důležitou výhodou používání těchto zařízení je to, že roboti a lidé mohou pracovat bok po boku (po předběžném posouzení rizik), aniž by bylo nutné utrácet nemalé peníze za údržbu a omezující prostor.

Nejen velké průmyslové podniky, ale i malé firmy a podnikatelé čelí problému zvýšených nákladů na automatizaci výrobních linek s použitím robotů. To samozřejmě souvisí s nutností zajistit další programátorský personál pro programování. Spolupráce robotů Universal Robots vás velmi překvapí co se týče nákladů. Díky patentované technologii mohou obsluhovat a konfigurovat roboty i operátoři, kteří nemají zkušenosti s programováním. Stačí využít intuitivní 3D vizualizaci. Implementace kolaborativní robotiky do výroby tak trvá jen několik hodin.

Tito kolaborativní roboti mají celou řadu bezpečnostních prvků, není nutné tedy shánět nejrůznější ochranné kryty. Vždy je však nutné posoudit jednotlivá rizika podle daného celkového systému. Další výhodou je rychlá návratnost nákladů do automatizace výroby. Zpravidla se vám peníze vrátí v rozmezí 200 dnů. Kolaborativní robotika je řešením i pro malé a střední podniky, které chtějí snížit náklady a zefektivnit svou výrobu.

Komerční sdělení