Šetřit na dioptrických brýlích se nevyplatí

Špatná korekce zraku

Dioptrické brýle mají za úkol upravit vady očí, které zhoršují náš zrak. Tyto problémy mohou být velmi specifické, z toho důvodu jsou třeba konkrétní čočky. Jenže volně prodejné brýle pro vás nemusí být vhodným řešením. Obzvláště, pokud vás trápí astigmatismus. Ten většinou ani nezaznamenáte, takže nepoznáte, že potřebujete jiný druh čoček. Běžné brýle proto váš problém vůbec nevyřeší. Navíc můžete mít i jiné problémy, se kterými vám prodavačka v takovém obchodě opravdu nepomůže.

Vyšetření je nutnost

Pro správnou korekci zraku je nejdříve potřeba nechat se vyšetřit od lékaře. Ten dokáže odhalit, co stojí za vaším špatným viděním. Samozřejmě je možnost, že vám sednou volně prodejné brýle v obchodech, jenže pravděpodobnost je velmi malá. Proto raději navštivte specialistu. Díky tomu budete mít jistotu, že o váš zrak bude dobře pečováno.

Případná úprava

Výhodou nákupu ve specializované optice je také související servis. U brýlí je totiž potřeba jednotlivé parametry přizpůsobit přímo pro vaše oči a obličej. Je potřeba, aby čočky seděly přímo na střed očí. Pro pohodlné nošení je nezbytný také správný rozestup očnic, do kterých budou zasazeny čočky. Specialista vám také upraví různé další detaily, jako je například zahnutí stranic, které se postarají o to, aby vám brýle nepadaly. Jenže takovýto servis u brýlí ze supermarketu rozhodně nedostanete. Nejenže tedy takovéto brýle nezvládnou správnou korekci zraku, ale jejich nošení také může být nepohodlné a obtěžující.

Kvalita brýlí

Brýle by vám měly po dobu několika let dobře sloužit. Pro to je nutný kvalitní materiál a dobré provedení. Jenže u levných brýlí je to velký problém. Často jsou nekvalitně udělané, již po pár hodinách se tedy většinou začínají viklat nožičky. Původním smyslem univerzálních brýlí totiž bylo pouze krátkodobé použití. Například pokud svoje brýle nemáte po ruce a nutně potřebujete něco přečíst. Takže nikdy nebyla hlavní kvalita tohoto produktu, jelikož sloužil pouze jako rychlá záchrana. Nelze tedy počítat s tím, že by vám levné brýle vydržely déle než pár měsíců.

Zdravotní problémy

Brýle v obchodu sice seženete za pár stovek korun, jenže čekat můžete řadu zdravotních obtíží, jelikož nejsou přizpůsobené přímo pro vás. Tyto levné produkty se snaží přizpůsobit všem, takže se jejich parametry pohybují někde v průměrných hodnotách. Jenže každý jsme jiný a potřebujeme jiné brýle. Mezi důležité parametry, ve kterých se vám univerzální brýle nepřizpůsobí, patří hlavně vycentrování brýlí a ohnisko čočky s ohniskem vašeho oka.

To pak může způsobovat různé problémy:

bolesti hlavy a očí,

šilhání,

neustálou únavu.

Levné brýle navíc nemají povrchové úpravy jako je tvrzení čoček či antireflexní úprava. Můžete tak velmi brzy očekávat výrazné škrábance na čočkách a bolesti očí. Brýle za nízkou cenu sice mohou vypadat atraktivně, jenže věřte, že vašemu zraku to vůbec neprospěje. Spíše naopak, později můžete litovat toho, že jste sice ušetřili, ale vaše oči jsou na tom ještě hůře než před nošením brýlí.

