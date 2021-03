Black Friday po česku: některé obchody v roce 2020 opět podváděly

Black Friday neboli Černý pátek se sice koná až na konci listopadu, někteří prodejci ovšem inzerují slevy s tímto názvem několikrát do roka. Ne všichni se navíc chovají poctivě.

Black Friday v České republice

Black Friday je marketingová akce, která se původně konala ve Spojených státech amerických. V posledních letech se nicméně stala součástí marketingu obchodů po celém světě. Po vzoru USA se přitom každoročně koná na konci listopadu, a to den po dni Díkuvzdání, tedy čtvrtý pátek v listopadu. Tento termín už ovšem ve skutečnosti dávno neplatí. Mnohé obchody totiž aktuálně Černý pátek protahují na celý týden a klidně i na další dobu a některé jej vyhlašují několikrát do roka. V průběhu Black Friday jsou vybrané produkty zlevněny o mnoho desítek procent, přičemž nebývá výjimkou, že si lze určité zboží pořídit za čtvrtinu původní ceny. V roce 2020 se přitom Černého pátku, který připadal na 27. listopadu (ačkoli u některých českých prodejců trval už od začátku tohoto měsíce), zúčastnilo přes 60 % všech obchodů. Díky tomu si šlo výhodněji pořídit produkty z mnoha různých oblastí. Jak se ovšem říká, není všechno zlato, co se třpytí…

Black Friday po česku

V loňském roce byl Black Friday ovlivněn současnou koronakrizí. Akce se proto zúčastnily především internetové obchody, které zažívaly vzhledem k situaci i tak vysokou poptávku, proto nebyly tlačeny k tak výrazným slevám. Přesto si šlo pořídit mnoho produktů mnohem levněji. Zbožím, kterého se slevové akce především týkají, bývá elektronika a oblečení, jež následuje sportovní zboží a potřeby pro domácnost. Pokud jste tedy hledali právě takové produkty, mohli jste ušetřit opravdu výrazně.

Zatímco ve Spojených státech amerických se akce koná skutečně na Černý pátek a v průběhu následujícího víkendu, v Česku ji prodejci využívají častěji. Vlastně kdykoli, kdy se jim to zrovna hodí. Slevy se přitom obvykle týkají 1 až 2 % nabízeného zboží. Co je ovšem horší, e-shopy v roce 2020 inzerovaly slevy až 80 % a v průměru kolem 30 %, ve skutečnosti šlo ale „jen“ o slevy mezi 10 a 20 %. V průběhu Black Friday tedy ušetřit můžete, nicméně většinou ne o tolik, kolik se lze domnívat.

Ušetřit lze i v průběhu Cyber Monday

V USA následuje po víkendu po Black Friday ještě další marketingová akce nazývaná Cyber Monday, tedy Kybernetické pondělí. Té už se účastní výhradně internetové obchody, které nabízejí výrazné slevy na vybrané zboží těm nakupujícím, kteří nestačili nakoupit během Černého pátku a navazujícího víkendu. Akce Cyber Monday se přitom v posledních letech rovněž dostala do ČR a účastní se jí rovněž české e-shopy, tedy za předpokladu, že u nich Black Friday netrvá během celého listopadu…

