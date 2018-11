Co obnáší založení s. r. o.?

Rozhodli jste se začít podnikat a přemýšlíte, jestli pro vás bude forma společnosti s ručením omezeným to pravé? Co podnikání v rámci s. r. o. obnáší a na co byste si měli dávat pozor se dočtete v následujícím článku, ve kterém vám celou problematiku objasníme.

Oblíbená forma podnikání se společností s. r. o.

Co se týká forem podnikání, podnikatelé v České republice stále nejvíce preferují společnost s ručením omezeným. Za své závazky firma ručí celým majetkem společnosti. Ten může být několikamilionový nebo nulový a nezáleží na tom, jak velký je základní kapitál. Podnikání se společností je v mnoha ohledech výhodnější než podnikání jako fyzická osoba. V tomto případě totiž živnostník ručí za závazky svým vlastním majetkem. Společnost s. r. o. navíc vystupuje jako právnický subjekt, takže působí důvěryhodněji nejen při komunikaci s bankovními institucemi, ale také při kontaktu s obchodními partnery a zákazníky.

Společnost s. r. o. získáte třemi způsoby:

Koupí ready made firmy

Založením společnosti na klíč

Založením si společnosti svépomocí

S ready made podnikáte už za 24 hodin

Koupě ready made firmy je ze všech uvedených způsobů nejrychlejší a nejpohodlnější. Za společnost jednáte již za 24 hodin, výrazně tak ušetříte čas. U firem na prodej si dávejte pozor pouze na to, od jakého poskytovatele ready made kupujete. Měli byste dostat veškerou dokumentaci ke společnosti včetně certifikátu o bezdlužnosti.

Pohodlný způsob založení společnosti na klíč

Založení společnosti na klíč je ideální služba pro ty, kdo chtějí ušetřit čas a potřebují se založením pomoci. Hodí se pro podnikatele, kteří mají o firmě jasnou představu, chtějí ji založit na míru, ale nemají chuť, a hlavně čas, sepisovat dokumenty a žádosti pro úřady nebo shánět notáře. Zároveň se jedná o rychlý způsob, díky kterému můžete začít podnikat už za 5-10 dní.

Založení firmy svépomocí stojí čas a úsilí

Společnost si samozřejmě můžete založit i sami. V takovém případě budete potřebovat:

Živnostenský list

Výpis z trestního rejstříku

Sídlo pro společnost včetně smlouvy o poskytování sídla

Bankovní účet

Notáře, u kterého sepíšete zakladatelskou smlouvu

V případě, že nemáte se zakládáním s. r. o. předchozí zkušenosti, můžete narazit na řadu problémů. Než úřady vaše žádosti vyřídí, může to navíc trvat až měsíc. Budete potřebovat zkompletovat všechny dokumenty a při vyplňování žádostí snadno uděláte chybu. V takovém případě vám úřad dokumenty vrátí k přepracování, takže čas zápisu do obchodního rejstříku se opět prodlouží. Nezapomínejte ani na to, že to může trvat nějakou dobu, než se konečně dostanete k notáři.

Dejte si pozor na výši základního kapitálu

Od roku 2014 mohou podnikatelé vložit do s. r. o. základní kapitál ve výši symbolické 1 Kč. Odborníci ale takový kapitál nedoporučují. Automaticky se tak stanete nedůvěryhodnou společností. Váš vklad by měl být alespoň 50 000 Kč. Pokud na základní kapitál nemáte peníze, není nic jednoduššího než si půjčit u poskytovatele, u kterého zároveň objednáte službu založení společnosti na klíč. Vše tak bude vyřizovat jedna instituce.

Výběru sídla věnujte dostatek pozornosti

Velmi pečlivě také vybírejte sídlo pro svoji firmu. To totiž funguje jako vaše vizitka. Mělo by se jednat o platnou adresu, která slouží jako kontaktní místo, na kterém vás můžou navštívit úředníci a veřejnost. Ideálně volte prestižní adresu, která opět v očích zákazníků a obchodních partnerů zvýší vaši kredibilitu. Pro sídlo firmy vybírejte raději sídlo ve velkých městech jako je Praha, Brno nebo Ostrava, kde jste dosažitelní pro většinu.

Reprezentativní prostory v místě sídla se hodí

Součástí sídla někdy bývají i reprezentativní prostory, které si pronajmete pouze v případě, že kdy je aktuálně potřebujete, například pro schůzku nebo pro poradu. Tyto kancelářské prostory vám poskytnou vše, co budete pro svou práci potřebovat: tiskárnu, kopírku nebo občerstvení. V kancelářských prostorách je zároveň k dispozici i recepční, která za vás přebere poštu nebo vyřídí telefonní hovory a včas vám předá veškeré vzkazy.

