Vyplatí se studovat MBA? My to víme.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK mezi absolventy MBA na institutu CEMI je totiž celých 91 % absolventů MBA přesvědčeno, že investovat do MBA studia se vyplatí. Jedním z pádných důvodů je i to, že návratnost částky investované do MBA studia činí pouze jeden a půl roku. Absolventi z řad manažerů si po absolvování profesního studia MBA na institutu CEMI totiž dle tohoto průzkumu v průměru platově polepšili o 66.588,- Kč ročně.

zdroj: DF

Právě zvýšení platového ohodnocení po získání MBA titulu je jedním z faktorů, proč se lidé rozhodují pro MBA studium, ačkoli podle výsledků průzkumu není tím nejdůležitějším. „V průzkumu motivace ke studiu MBA se překvapivě zvýšení platu v žebříčku důvodů ke studiu ocitlo až na 5. místě. Mezi nejdůležitější motivační faktory patří například získání praktických znalostí a dovedností, konkurenční výhoda na trhu práce či získání nových kontaktů,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

MBA znamená praktické znalosti i konkurenční výhodu

Z vyhodnocení průzkumu je znatelné, že si bývalí studenti získáním titulu MBA výrazně přilepšili. Většina respondentů (84 %) totiž uvedla, že během svého studia získala mnoho praktických znalostí a dovedností využitelných ve svém oboru, zároveň také vnímají online MBA studium jako daleko efektivnější než prezenční studium (89 %). Tři čtvrtiny absolventů pociťují díky získání MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči těm, kteří mají pouze akademický VŠ titul. U 58 % dotázaných došlo po absolvování studia k polepšení si na žebříčku profesní hierarchie. Tento posun se nejčastěji odehrál o jednu pozici u žen, u mužů pak rovnou o pozice dvě. Téměř každému druhému podnikateli, který v průzkumu uvedl obrat své firmy, se finanční zisky zvýšily v průměru až o 22 %.

Splněná očekávání

MBA studium na institutu CEMI navíc splnilo očekávání u naprosté většiny absolventů (98 %), u 28 % z nich toto očekávání dokonce předčilo. „Studenti u nás nejvíce oceňují kvalitní online formu výuky, profesionální lektory, flexibilní podmínky studia, vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů,“ uvádí Mika, pod jehož vedením získal institut CEMI v květnu 2018 prestižní mezinárodní akreditaci ASIC Premier Institution, a to jako jediná vzdělávací instituce ve střední Evropě.

Data v tomto článku vycházejí z průzkumu agentury STEM/MARK, který byl realizován mezi 200 absolventy MBA na vzdělávacím institutu CEMI v dubnu 2018, a jedná se tak o nejrozsáhlejší průzkum mezi absolventy MBA, který byl dosud v ČR a SR proveden.

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní online MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce.

S více než 1 500 klienty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. V rámci průzkumu efektivity vzdělávání manažerů byl agenturou IPSOS vyhodnocen jako instituce poskytující nejefektivnější MBA studium při zaměstnání. V květnu 2018 institut CEMI získal díky splnění náročných kritérií týkajících se kvality výuky, lektorů a vzdělávacích postupů prestižní mezinárodní akreditaci ASIC Premier Institution, platnou do roku 2022, a to jako jediná instituce ve střední Evropě.

5. října 2018 6:46:24