Kdo nabízí půjčku s nejnižším úrokem? Zonky, Hello bank i Sberbank

Zorientovat se ve světě spotřebitelských půjček nebylo ještě před pár lety lehkým úkolem. Nyní se naštěstí doba změnila. Díky internetu nemusíte být zrovna bankovním expertem, abyste nalezli nejvýhodnější půjčky na trhu. Podívejte se, kdo poskytuje úvěr s nejnižším úrokem.

zdroj: DF

Přímá půjčka od lidí přes Zonky

Prvním zástupcem aktuálně nejvýhodnějšího úvěru jsou Zonky. Princip půjčky od Zonky je založen na peer to peer modelu (P2P). To znamená, že zprostředkovatel úvěru nečerpá finance z vlastních zdrojů, ale od lidí, kteří mají zájem půjčit své přebytečné finance. Jednoduše řečeno Zonky spojují lidi, kteří si potřebují půjčit finance s lidmi, jenž nabízí volné finanční prostředky.

Díky tomu Zonky poskytují výhodný úrok od 3,99 % s RPSN od 4,7 %. Přes Zonky si lze půjčit až 750 000 Kč se splatností 84 měsíců. Půjčené finance lze využít na cokoliv. Od koupě spotřebního zboží, přes rekonstrukce až po refinancování finančních závazků. Za poskytnutí úvěru zaplatíte 2 % z hodnoty půjčky. Výhodou je zdarma vedení a předčasné splacení úvěru bez poplatku.

Až milion korun s Hello bank

Druhým zástupcem jedné z nejvýhodnějších půjček na trhu je Hello bank půjčka na cokoli. Na rozdíl od Zonky se nejedná o model P2P půjčky. Vlastní finance poskytuje přímo společnost Hello bank a nikoliv lidé hledající investici. V obou případech je pro žadatele o půjčku rozdíl minimální.

Hello bank poskytuje půjčku od dvaceti tisíc do jednoho milionu korun se splatností až 120 měsíců. Úroky u Hello bank začínají na 4,7 %. Roční procentní sazba nákladů začíná také na stejné hodnotě 4,7 %. Půjčka od Hello bank není limitována jejím využitím. Finance lze použít na vybavení domácnosti, dovolenou či na nákup automobilu a dalšího zboží. Výhodou je zdarma založení i vedení úvěru. V případě předčasného splacení klient zaplatí 0,5 až 1 % z jistiny.

Sberbank nabízí půjčku bez poplatků

Do třetice všeho dobrého se nabízí FÉR půjčka od Sberbank. Tímto produktem poskytuje Sberbank bezpečnou a férovou půjčku dostupnou pro všechny. Zároveň Sberbank dává žadateli o úvěr zcela volnou ruku v nastavení výše splátek i doby splatnosti.

FÉR půjčka od Sberbank poskytuje až jeden milion korun s nastavitelnou dobou splatnosti až 96 měsíců. Výhodný je také samotný úrok začínající na 4,8 % s roční procentní sazbou nákladů od 4,98 %. Obrovskou výhodou FÉR půjčky od Sberbank jsou její podmínky. Půjčka je zcela bez skrytých poplatků. Žadatelé neplatí nic za zřízení, vedení a předčasné splacení úvěru. Stejně jako v případě půjčky od Zonky a úvěru od Hello bank lze i finance z FÉR půjčky využít na cokoli. S financemi lze pokrýt výpadek výplaty v rodinném rozpočtu, zakoupit domácí spotřebiče a elektroniku, pořídit bazén či nový automobil anebo splatit předchozí finanční závazky.

4. října 2018 6:49:50