Prodáváte nemovitost? Svěřte prodej do rukou realitní kanceláře!

Prodej nemovitosti s sebou přináší mnoho skrytých nástrah. Možná i vy vlastníte nemovitost, pro kterou nemáte žádné využití a zvažujete její prodej. Víte, jak zjistit technické parametry nemovitosti? Jaké formality a dokumentaci je třeba mít? A co všechno se musí při prodeji zařídit? Pokud jsou vám tyto úkony cizí, nebojte se obrátit na realitní kancelář!

zdroj: pixabay.com

Snadno a srozumitelně

Největší výhodou realitní kanceláře je skutečnost, že na prodej nejste sami. Nemovitost se prodává jednou, možná dvakrát za život. Není tedy nic překvapivého na tom, že většina lidí si s prodejem láme hlavu. Pro realitní makléře je to však denní chleba. Jsou profesionálové ve svém oboru a přesně ví, co je třeba zařídit, aby prodej proběhl hladce a rychle. Nebojte se proto ptát. Dobrá realitní kancelář vám vysvětlí celý proces prodeje nemovitosti a vše, co je pro něj klíčové.

Právní stránka a dokumenty

První věcí, o kterou se případný zájemce bude jistě zajímat, je, zda není na bytu či domu věcné břemeno či zástavní právo. Také bude chtít nahlédnout do kupní smlouvy nebo ho bude zajímat výpis z katastru nemovitostí. Pokud budete spolupracovat s realitní kanceláří, téměř veškeré papírování vám odpadne. Realitní makléř se totiž o důležité smlouvy, listiny a dokumenty postará za vás.

Správně stanovená cena

Cena je ukazatel, podle kterého se řídí téměř každý zájemce o koupi bytu či domu. Vaše nemovitost může být sebekrásnější, pokud však nastavíte přemrštěnou cenu, nikdy se neprodá. Realitní společnost vám pomůže i v tomto bodě. Mnoho z nich nabízí odhad ceny nemovitosti zdarma. Díky této službě bude cena přesně odpovídat hodnotě vašeho domu či bytu.

Zdůraznění výhod bydlení ve vaší nemovitosti

Každá nemovitost je jedinečná. Zaměřte se proto na to, jaké výhody nabízí bydlení ve vašem domě či bytě. Je to skvělá lokalita? Velký prostor? Blízkost přírody? Kulturní vyžití? Dobrá dostupnost stěžejních lokalit, např. do centra města? Občanská vybavenost? Rekonstruovaný prostor? Realitní kancelář vám při prezentaci objektu může pomoci vyzdvihnout právě ty výhody, které budou při inzerování vypadat dobře.

27. září 2018 19:51:01