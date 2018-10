Potřebujete převoz po ČR i mimo ni? Pronajměte si dodávku

Ať už se stěhujete na druhý konec republiky nebo hodláte vyrazit s vaší početnou rodinou na zahraniční dovolenou, disponovat dostatečně velkým autem bude nezbytností. Pronajměte si dodávku.

zdroj: pixabay.com

Pronájem auta se vyplatí

Nespornou výhodou pronájmu auta je fakt, že nemusíte řešit povinné ručení, opravy ani pravidelný servis či platnost STK. Jednoduše si zvolíte vůz, který zrovna potřebujete, zaplatíte a tím to končí. Tak jednoduché to je. Půjčovna dodávek Zlín pronajímá malé i velké dodávky a osobní automobily. Veškeré vozy jsou připravené ihned vyjet. Nehrozí vybitá baterie ani nedostatek paliva. Bezchybný technický stav a čistý, nekuřácký interiér jsou samozřejmostí. Po každém ukončení pronájmu jsou vozy zas a znovu kontrolovány mechaniky.

Využijte výhod autopůjčovny

Krom toho, že můžete být při cestách zcela klidní, protože jedete v udržovaném voze, nabízí půjčovna dodávek Zlín i další nepřehlédnutelné výhody. Vyberete si vůz a nemusíte si pro něj nikam jezdit, jelikož vám bude přistaveno na místo, které určíte. Zcela zdarma vám bude zapůjčena GPS navigace, což oceníte především při výjezdu do zahraničí. A nejen to. V rámci cest po EU máte k dispozici asistenční službu. Cestování po ČR si urychlíte jízdou po dálnici, přičemž dálniční známku získáte od autopůjčovny taktéž bezplatně. V případě poruchy či nehodě, vám bude přistaveno nové vozidlo tak rychle, jak je to možné.

Máte zájem o pronájem?

Půjčovna dodávek Zlín i půjčovna dodávek Ostrava umožňují pronájem vozů online. Na jejich internetových stránkách si v klidu prohlédnete nabízená auta a prostřednictvím e-mailu nebo telefonu provedete rezervaci. Poté zaplatíte vratnou kauci. Jako fyzická osoba předložíte doklad totožnosti a řidičský průkaz, podnikatelé navíc ještě výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenské oprávnění. Po vrácení auta a jeho kontrole získáte kauci zpět. A pokud byste uvažovali o dlouhodobém pronájmu, není problém.

25. září 2018 20:53:16