Psychická onemocnění a možnosti jejich pojištění

Dlouhodobý stres, nedostatek a málo vydatný spánek, absence tmy ve městech, společnost orientovaná na výkon, vyhoření, diktát životního stylu, sociální rozdíly, ale paradoxně i blahobyt – to jsou hlavní faktory, které podle lékařů dnes vedou ke stále častějšímu výskytu psychických a duševních nemocí nebo poruch chování. Experti upozorňují, že tento vývoj je a bude hlavní zátěží lidstva první poloviny 21. století. Proto i pojišťovny v reakci na to zahrnují už krytí pro případ těchto onemocnění do svých životních pojištění.

Počet psychicky nemocných se za posledních 10 let zněkolikanásobil. Podle psychiatra Jiřího Rabocha se vyskytují úzkostné poruchy u 29 % a poruchy chování u 25 % populace. Na lécích na uklidnění nebo na spaní je závislý aktuálně až milion Čechů, aniž by se velká část z nich účinně léčila. Nějaká forma duševní poruchy postihne během života téměř každého druhého z nás. S dynamikou tohoto vývoje samozřejmě ale souvisí i vyšší počet léčených pacientů v seniorském věku, a na druhou stranu i přibývající počet sledovaných dětí (poruchy ADHD, ADD, různé formy autismu apod.).

Duševní choroby nejrychleji rostoucí příčinou invalidních důchodů

V současné době jsou duševní choroby a poruchy chování druhou nejčastější příčinou přiznání invalidního důchodu v ČR (zatím vedou nemoci svalové a kosterní soustavy s podílem 28 %). Například v sousedním Rakousku se už ale psychická onemocnění a poruchy chování vyšvihly do čela příčin invalidních důchodů a loni měly podíl přes 37 %.

Mezi roky 2012 a 2017 vzrostl počet přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševní choroby nebo poruchy chování u nás o 14 % a loni už překonal hranici 100.000 vyplácených případů. Celkem se tyto příčiny podílely loni na invalidních důchodech v Česku z 24 %, zatímco v roce 2012 uváděla Česká správa sociálního zabezpečení ještě „jen“ 20 %. Největší nárůsty zaznamenala Česká republika v tomto období v populaci 40 – 64 let. Například čtyřicátníků přibylo v letech 2012 až 2017 o 28 %. Více důchodů je z těchto příčin vypláceno ženám (2017: 53 %). Zajímavý je fakt, že v populaci do 40 let jsou odolnější ženy, po překonání tohoto věku však naopak ve statistikách převažují invalidní důchody pro ně.

Co kryje životní pojištění UNIQA

Pojišťovny s ohledem na tento vývoj doplňují krytí pro řadu duševních nebo psychických nemocí, zatímco v minulosti bývaly tyto choroby zpravidla zcela vyloučeny z pojistné ochrany.

Například UNIQA pojišťovna kryje ve svém životním pojištění tato rizika takto:

Má-li zákazník s přiznanou invaliditou III. stupně uzavřeno připojištění invalidity, má nárok na pojistné plnění u kterékoli diagnózy F00-F99 (podle mezinárodní klasifikace nemocí) s výjimkou případů, kdy je stav pacienta v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek. Pojistná částka může být až 6 milionů korun (v průběhu pojištění každý rok klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění. Případně lze sjednat i konstantní pojistnou částku po celou dobu ve výši až 500.000 Kč.

U invalidity I. a II. stupně plní UNIQA z tohoto připojištění u prokazatelných diagnóz F00-F09 (organické duševní poruchy). K nim patří například demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, poruchy nálady, úzkostná porucha, porucha osobnosti, delirium, halucinóza nebo porucha poznávání aj.

U invalidity II. stupně může být pojistná částka až 6 milionů korun (v průběhu pojištění každý rok klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění.

U invalidity I. stupně může být pojistná částka rovna částce invalidity II. stupně, maximálně však do 40 % částky určené na invaliditu III. stupně (v průběhu pojištění každý rok pojistná částka klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění.

V rámci připojištění dlouhodobé péče k životnímu pojištění poskytne UNIQA své plnění u přiznané invalidity nejméně II. stupně za všechny duševní poruchy a poruchy chování. I zde platí výjimka pro stavy v souvislosti s návykovými látkami.

A konečně lze uplatnit rovněž nárok z připojištění závažných onemocnění u diagnózy Parkinsonovy choroby do věku 65 let a Creutzfeld-Jakobovy choroby. Pojistné částky činí zpravidla až milion korun.

