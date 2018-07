4 stěžejní faktory při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti s sebou nese značná rizika. Pokud se tedy vlastník, kterému chybí zkušenosti, příliš neorientuje na trhu s realitami, musí počítat s tím, že všechno nemusí proběhnout tak hladce, jak si na začátku představoval.

zdroj: pixabay.com

Nepřítel - čas

Rozhodnete-li se prodat nemovitost na vlastní pěst, ujistěte se, že máte dostatek času - vyřizování mailů, telefonátů, sjednávání schůzek, prohlídky bytu a pobíhání po úřadech totiž něco zaberou. Navíc budete muset být neustále na příjmu, na zájemce je totiž třeba reagovat průběžně – i když se vám to zrovna nehodí, protože jste v práci nebo odpočíváte na dovolené.

Oříšek - cena

K největším úskalím, která na vás při prodeji číhají, patří odhad ceny nemovitosti. Pokud bude příliš nízká, prodáte sice rychle, ale proděláte, pokud ji ovšem příliš „přestřelíte“, pak hrozí, že se nikdo neozve a nemovitost se stane prakticky neprodejnou. Se správným stanovením vám pomohou třeba cenové mapy, inspiraci můžete čerpat i na realitních portálech u podobných nemovitostí. Nejspolehlivější a nejpřesnější ale bude, když se obrátíte na odborníky, tedy makléře realitních kanceláří. Ti totiž mají přístup k nejrůznějším databázím a navíc disponují zkušenostmi z již realizovaných prodejů.

Body navíc - text

Kvalitní text je základ. Potenciálním zájemcům už dávno nestačí strohý popis dispozic bytu nebo název lokality, v níž se nachází. Chybět by neměly informace o dopravní dostupnosti ani občanské vybavenosti. Vyzdvihněte přednosti bytu. Je z balkonu krásný výhled na dominantu města? Nebo to máte do přírody jen pár kroků? To všechno nezapomeňte zmínit. Emoce představují důležitý faktor prodeje, proto by je text neměl postrádat.

Klíč k úspěchu - obraz

Stejně důležitý jako text je také obraz, lidé totiž vybírají očima. Zhotovte proto kvalitní fotografie.Pokud si ale myslíte, že stačí prostor jen tak zvěčnit na mobil, pak jste na velkém omylu. Při nasnímání hraje klíčovou roli vhodné počasí, denní doba i uklizený a správně naaranžovaný interiér. Aby bylo všechno „tip ťop“, svěřte se do rukou odborníků. Uvidíte, že díky jejich profesionálním fotkám vaše nemovitost vybočí z průměrné šedi už při samotné inzerci!

26. července 2018 11:31:52