EU: Nejvíce let ve zdraví si užijí Malťané

Ve vyspělých zemích světa se mohou občané spolehnout na fungující zdravotnictví a mají finanční prostředky na dovolenou, sport a kvalitní potraviny a péči o sebe sama, což má samozřejmě velmi pozitivní vliv na zdravotní kondici. Hodně Evropanů se snaží dodržovat zdravý životní styl a zvýšit tak naději na dožití vyššího věku.

Střední délka života

Sledovaným demografickým údajem je střední délka života neboli naděje dožití při narození, jestliže se během života nezmění řád vymírání a další sledované demografické údaje.

V roce 2022 byla naděje dožití při narození nejvyšší ve Španělsku (83,2 let), ve Švédsku (83,1 let), v Lucembursku (83,0 let), v Itálii (82,8 let), v Irsku (82,6 let), na Maltě (82,4 let), ve Francii (82,3 let), v Belgii (81,8 let), v Nizozemí (81,7 let), na Kypru (81,6 let), v Rakousku (81,4 let), v Dánsku (81,3 let), ve Slovinsku (81,3 let) a ve Finsku (81,2 let).

Nejnižší naděje dožijí při narození v roce 2022 byla v Bulharsku (74,2 let), v Lotyšsku (74,5 let), v Rumunsku (75,1 let), v Litvě (75,8 let), v Maďarsku (76,0 let), na Slovensku (77,0 let), v Polsku (77,2 let), v Chorvatsku (77,7 let), v Estonsku (78,1 let) a v Česku (79,0 let).

Naděje dožití při narození je tedy v západoevropských zemích v průměru o několik let vyšší než ve východoevropských zemích. S rostoucí ekonomikou východoevropských zemích se tento rozdíl za posledních dvacet let snížil.

Prodlužování důchodového věku

Ve většině členských zemích EU dochází k postupnému prodlužování řádného důchodového věku, jedním z hlavních důvodu je právě růst naděje dožití při narození a naděje dožití 65letých občanů, kdy státy v průměru vyplácí starobní důchody déle než v minulosti.

Počet let strávených ve zdraví

Náklady na zdravotnictví neustále rostou ve všech členských zemích Evropské unie. Zdravý životní styl Evropanů je tedy velmi důležitý pro zachování dostupnosti a úrovně zdravotní péče. Eurostat proto mimo jiné sleduje i statistiku počtu let strávených v dobrém zdravotním stavu, tedy bez nemocí, zdravotních problémů a zdravotního omezení. Chronická onemocnění mají samozřejmě za následek nižší kvalitu života. Roky zdravého života jsou důležitým indikátorem zlepšování životní úrovně Evropanů. Cílem je růst dlouhověkosti v dobrém zdravotním stavu.

EU: Nejdéle ve zdraví žijí muži i ženy na Maltě

V členských zemích Evropské unie byl v roce 2022 průměrný strávený počet let ve zdraví 62,8 let u žen a 62,4 let u mužů.

Muži žijí ve zdraví v průměru nejvíce let na Maltě (70,1 let), ve Švédsku (67,5 let), v Itálii (67,1 let), v Řecku (66,2 let), na Kypru (65,7 let), v Irsku (65,2 let), ve Slovinsku (65,0 let), v Bulharsku (64,5 let), v Belgii (64,1 let) a ve Francii (63,7 let). Muži v Česku (61,2 let) jsou při srovnání všech členských zemí EU na 13. místě. Nejméně let ve zdraví žijí v průměru muži v Lotyšsku (53,0 let), na Slovensku (56,6 let), v Dánsku (57,1 let) a v Estonsku (58,0 let).

Ženy žijí nejvíce let ve zdraví v průměru na Maltě (70,3 let), v Bulharsku (68,9 let), ve Slovinsku (68,5 let), v Itálii (67,8 let), v Řecku (67,8 let), v Irsku (66,8 let), na Kypru (66,3 let), ve Švédsku (65,3 let) a ve Francii (65,2 let). Ženy v Česku (62,4 let) jsou při srovnání všech členských zemí EU rovněž na 13. místě. Nejméně let ve zdraví žijí v průměru ženy v Dánsku (54,6 let), v Lotyšsku (55,4 let), v Nizozemí (56,3 let) a ve Finsku (56,5 let).

Prameny: Eurostat, database: Life expectancy at birth, 1980-2022 and Eurostat: News Articles from 25. 9. 2024 – Who can expect the most healthy life years?

Petr Gola