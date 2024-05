Poradna: Odchod do předčasného důchodu v srpnu a obdržení daňového přeplatku

24. května 2024 štítky Daně Penze Poradna čtení na 2 minuty

Hedvika: V srpnu budu odcházet do předčasného důchodu. Do konce roku tedy již nebudu pracovat a údajně mám z tohoto titulu nárok na vrácení zaplacené daně z příjmu. Můžete mi to prosím vysvětlit a říci, kdy peníze obdržím?