Polovina všech zákazníků na světě nakupuje v zahraničí. Proč nenakupují u českých obchodníků?

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com vět nakupování nezná hranice a nakupování online zažívá obrovský růst. Společnost PayPal si nechala provést průzkum, podle kterého přibližně 55 % online spotřebitelů z 31 zemí, které byly zařazeny do průzkumu, uvedlo, že nakupují online v zahraničí. Mezi nejoblíbenější produkty pořizované v zahraničí patří oblečení a obuv (68 %), spotřební elektronika (53 %) a hračky a zboží související s koníčky (53 %).

To potvrzuje i Marcin Glogowski, generální manažer společnosti PayPal pro střední a východní Evropu, podle kterého objem přeshraničních plateb za mezinárodní online nákupy na platformě PayPal vzrostl mezi 1. čtvrtletím 2016 a 1. čtvrtletím 2018 o 49 %. Trendem je přitom nakupování přes mobilní zařízení.

Zdá se ale, že čeští obchodníci zaspali dobu, nedokáží být pro zahraniční online zákazníky dostatečně zajímaví a konkurovat online obchodům z jiných zemí. Podle dat společnosti PayPal zaujímají nejvyšší podíl pro české prodejce trhy USA, Německa, Spojeného království, Francie a Kanady. Hlavní kategorie zboží prodávaného českými online obchody do zahraničí tvoří cestování, móda, software a kancelářské potřeby.

Zmíněná studie provedená pro PayPal napovídá, v čem přitom čeští obchodníci nejčastěji chybují. Rozdělit to lze do několika oblastí. Tou první je možnost platby za zboží. Zde 76 % respondentů dává přednost možnosti platby v jejich místní měně a 62 % před nákupem ověřuje směnný kurz. Přitom tento problém lze velmi rychle vyřešit pomocí PayPal, protože tato platforma umožňuje zákazníkům a obchodníkům platit a přijímat platby ve více než 100 měnách. Navíc tento výsledek napovídá, že měnová konverze může být pro globální nakupující stejnou překážkou jako web v cizím jazyce. Ostatně 57 % online zákazníků nakupujících na trzích zařazených do průzkumu uvedlo, že by se necítili bezpečně v případě nakupování na zahraničním webu, který není v jejich jazyce.

Třetí oblastí je bezpečnost. Pro 44 % zákazníků ze zahraničí je bezpečnost nejdůležitějším faktorem. Kromě toho online spotřebitelé uváděli, že hlavní překážkou pro nakupování v zahraničí pro ně jsou obavy, že jim zboží nebude dodáno (24 %), a složitý proces případného vrácení zboží (22 %). PayPal přitom nabízí spotřebitelům službu Ochrana kupujícího a obchodníkům pak službu Ochrana prodejce. Složité vrácení zboží pomáhá PayPal eliminovat svou službou Proplacení nákladů na vrácení zboží, která zajišťuje úhradu poštovného spojeného se zasláním zboží zpět obchodníkovi v případech, na které se služba vztahuje.

Není asi překvapením, že čtvrtou oblastí, které je třeba si všímat, jsou ceny. Celých 72 % respondentů toto uvedlo jako důvod, proč nakupují v zahraničí. Obchodníci, kteří dokáží konkurovat cenou nebo nabízejí slevy, mají logicky větší šanci uspět na poli globálního prodeje. Důležité také je uvádět veškeré poplatky spojené s nákupem, ať už se jedná o poštovné, balné, cla, daně a další poplatky.

Pátou, a také poslední oblastí, je určitá míra unikátnosti prodávaného zboží. 49 % zákazníků uvádí, že je k nákupu inspiruje nákup zboží, které nemohou získat ve vlastní zemi, nebo objevení nových a zajímavých produktů.

„Pro české obchodníky, kteří loni prodávali do zahraničí přes PayPal, byly trhy s nejvyšším růstem Německo, Francie, Kypr, Indie, Ukrajina, Spojené království a Itálie,“ dodává Marcin Glogowski, generální manažer společnosti PayPal pro střední a východní Evropu. „I když rostoucí trhy nemusí být vždy zrovna velké, svět přesto nabízí dostatečný prostor pro každého hráče.“