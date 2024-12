Poradna: Nezaměstnanost v předdůchodovém věku

Barbora: U zaměstnavatele jsem pracovala téměř dvacet let. Přesto ke konci roku v práci skončím. Dostala jsem výpověď. Do důchodu mi chybí pět let. Teď nevím, co mám dělat. Můžete mi poradit?

Přijít o zaměstnání v předdůchodovém věku je samozřejmě nepříjemné a složité. Přesto by samozřejmě pro Vás bylo finančně i důchodově nejvýhodnější, pokud byste si co nejdříve našla nové pracovní uplatnění.

První kroky směřují na úřad práce

Vzhledem k tomu, že nové zaměstnání prozatím nemáte domluvené, tak Vám doporučuji se ihned po skončení pracovního poměru registrovat na úřadu práce. Po celou podpůrčí dobu budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, přestože jste velmi pravděpodobně obdržela od zaměstnavatele odstupné.

Odstupné a nárok na podporu v nezaměstnanosti od prvního měsíce

V případě, že zaměstnanec obdrží výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tak náleží odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Obdržení odstupného přitom od letošního roku již neposouvá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají přitom nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Evidence na úřadu práce se Vám počítá pro důchod

Do doby pojištění ovlivňující Vaše důchodové nároky se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří v zákonném rozsahu právě i evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti.

Máte tedy dostatek času

Během evidence na úřadu práce nebudete bez finančních prostředků a současně budete mít vyřešen pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, neboť zdravotní pojištění za Vás bude platit stát. Podpůrčí doba v rozsahu 11 měsíců je poměrně dlouhá, takže budete mít relativně dostatek času najít nové pracovní uplatnění.

Aktivní přístup je důležitý

I když není situace lidí v předdůchodovém věku jednoduchá, tak je na trhu stále dostatek zaměstnavatelů, kteří preferují pracovní zkušenosti. Přestože to je mnohdy těžké, tak je důležité při hledání nového pracovního uplatnění zůstat aktivní, pozitivní a případně hledat nové zaměstnání i za cenu delšího dojíždění.

Předčasný důchod?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. V dotazu uvádíte, že za pět let dosáhnete důchodového věku. Nevím však, jestli myslíte věk pro řádný starobní důchod nebo předčasný důchod. Jestliže byste myslela řádný důchodový věk, potom byste v případě nemožnosti nalezení pracovního uplatnění mohla jít již cca za dva roky do předčasného důchodu, přičemž následujících 11 měsíců byste měla nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do dosažení věku pro odchod do předčasného důchodu by bylo vhodné na ten přibližně rok přijmout i tzv. přechodné zaměstnání, které by úplně neodpovídalo Vaším představám. Řešením může být i dočasné zaměstnání na zkrácený úvazek.

S čím počítat u předčasného důchodu?

V případě nezaměstnanosti je samozřejmě předčasný důchod řešením dané situace. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s nižším důchodem z důvodu krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je vhodné nejdříve odcházet do předčasného důchodu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku než přesně o tři roky dříve. V prvním případě se totiž provede krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, zatímco ve druhém případě za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Petr Gola