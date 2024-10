Mzdové náklady zaměstnavatele jsou značně vyšší, než činí sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem. Zaměstnavatelé totiž odvádí za své zaměstnance povinné pojistné. Do zdanění práce je přitom nutné zahrnout právě i daně placené zaměstnavatelem. Jak vysoké pojistné odvádí zaměstnavatelé v roce 2025?

Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance povinné sociální a zdravotní pojištění, a to i za zaměstnance pracujícího na zkrácený úvazek. V případě, že je překročen limit pro neplacení povinného pojistného u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, tak platí zaměstnavatelé sociální a zdravotní pojištění i za zaměstnance pracující na pracovní dohody.

Sazby pojistného placeného zaměstnavatelem

Zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění a 24,8 % na sociálním pojištění. Mzdové náklady jsou tak minimálně vyšší o 33,8 % oproti hrubé mzdě.

Praktický příklad

Zaměstnanec Pavel má hrubou mzdu 45000 Kč, zaměstnavatel za něj zaplatí na zdravotním pojištění 4050 Kč a na sociálním pojištění 11160 Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou tedy 60210 Kč.

Sleva na sociálním pojištění

V případě splnění zákonných podmínek ušetří zaměstnavatelé na sociálním pojištění 5 %, pokud zaměstnanec pracuje na zkrácený úvazek. Zákonné podmínky splňují např. zaměstnanci starší 55 let, studenti, zaměstnanci pečující o dítě do 10 let, přičemž úvazek musí být v rozsahu 8 až 30 týdně.

Neplacení pojistného z dohody o provedení práce

V roce 2025 nebudou zaměstnavatelé platit sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce, když hrubá měsíční odměna bude nižší než 11500 Kč a bude se jednat o „oznámenou dohodu“, kterou nahlásí zaměstnavatel do příslušného registru České správy sociálního zabezpečení. V případě práce pro více zaměstnavatelů současně může být „oznámenou dohodou“ pouze jedna, u ostatních dohod o provedení práce se s ohledem na placení pojistného postupuje stejně jako u dohod o pracovní činnosti.

Neplacení pojistného z dohody o pracovní činnosti

V roce 2025 nebudou zaměstnavatelé platit sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance pracujícího na dohodu o pracovní činnosti, když bude hrubá měsíční odměna nižší než 4500 Kč.

