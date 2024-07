Zdravotní problémy bez invalidního důchodu

V případě zdravotních obtíží je vhodné si požádat o invalidní důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, přičemž je vhodné žádost o invalidní důchod konzultovat s ošetřujícím lékařem. Podání žádosti o invalidní důchod je bez finančních poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod žádáno znovu.

Minimální doba pojištění

Pro přiznání invalidního důchodu je nutné získat minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Občané ve věku do 20 let musí získat dobu pojištění méně než jeden rok, občané ve věku 20 let až 22 let potom v rozsahu jednoho roku, občané ve věku 22 let až 24 let již dva roky, občané ve věku 24 let až 26 let potom tři roky, občané ve věku 26 let až 28 let pak 4 roky a občané starší 28 let dokonce alespoň 5 let v posledních deset letech.

Snížená podmínka pro lidi starší 38 let

Žadatelé o invalidní důchod starší 38 let splní zákonnou podmínku ohledně minimální doby pojištění, i když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech před vznikem invalidity.

Nepřiznání invalidního důchodu

Při nesplnění minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod pobírán na účet ani v závažnějších zdravotních problémech. Průběhu pojištění je tedy vhodné věnovat dostatečnou pozornost i v mladším věku. Případné mezery v pojištění je vhodné řešit formou účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.

Pozor na dlouhodobou nezaměstnanost

Nejčastějším důvodem pro nepobírání invalidního důchodu na účet je dlouhodobá nezaměstnanost, protože evidence na úřadu práce se do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky započítává jako náhradní doba pojištění pouze v zákonném rozsahu. Dočasné přijmutí hůře placeného zaměstnání je s ohledem na případné přiznání invalidního důchodu a budoucí výpočet starobního důchodu výhodnější, než dlouhodobá nezaměstnanost.

Petr Gola