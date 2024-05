Poradna: Nutný věk pro obnovu vdovského důchodu

Dle aktuálně platné legislativy (dle § 50, zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.) musíte v zákonné obnovovací lhůtě dosáhnout věku o čtyři roky nižšího, než je zákonný důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo dosáhnout vlastního řádného důchodového věku. Ve Vašem případě se bude jednat o první variantu (tj. dosáhnout věku o čtyři roky nižšího než mají muži stejného ročníku narození).

Další důvody pro obnovu vdovského důchodu

Nejedná se však o jedinou podmínku pro obnovu vdovského důchodu, dalšími podmínkami jsou:

péče o nezaopatřené dítě

péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti

péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti

invalidita ve třetím stupni

Důchodový věk se bude pravděpodobně zvyšovat

Dle aktuálně platné legislativy je řádný důchodový věk muže narozeného v roce 196765 let. Tento věk ponížený o čtyři roky je 61 let. Připravované legislativní změny však počítají s dalším postupným prodlužováním řádného důchodového věku, které by se měly dotknout i lidí narozených v roce 1967.

Obnovovací lhůta je dvouletá

Dle aktuálně platné legislativy činí zákonná obnovovací lhůta dva roky. Do dvou let po skončení pobírání vdovského důchodu byste musela dosáhnout věku 61 let, aby Vám byla na základě Vaší žádosti obnovena výplata vdovského důchodu.

Chystané zákonné změny

Připravované legislativní změny však počítají s prodloužením obnovovací lhůty u vdovských důchodů ze dvou let na pět let (tak jako tomu bylo v minulosti), současně se však má postupně zvyšovat řádný důchodový věk.

Závěrem

S ohledem na výše napsané Vám doporučuji sledovat legislativní vývoj a konečné znění důchodových změn. Rozhodující samozřejmě bude až znění vyhlášené ve sbírce zákonů.

Petr Gola